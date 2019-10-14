《荒野大镖客2》谷歌Stadia首发将支持4K/60FPS

IT之家10月14日消息 众多玩家所期待的《荒野大镖客2》即将于下个月正式推出，根据3DM的报道，在谷歌Stadia云游戏平台上，这款游戏将会支持4K60帧。

据介绍，谷歌Stadia总负责人Phil Harrison表示，谷歌Stadia云游戏平台上所有游戏在发售时都支持4K，《荒野大镖客2》当然也不例外，即使有些游戏为了艺术效果采用4K/30帧，也是通过2x编码来4K/60帧串流。

近日，R星还公布了《荒野大镖客：救赎2》PC版的配置要求，最低需要GTX 770，推荐配置GTX 1060，需要150GB储存空间。

最低配置：

OS: Windows 7 – Service Pack 1

CPU: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

存储: 150GB

声卡: DirectX 兼容

推荐配置：

OS: Windows 10 – 2018年4月更新

CPU: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

存储: 150GB