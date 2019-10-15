2分钟带你了解全新一加7T系列手机

IT之家10月15日消息 今日一加正式发布了全新一加7T系列手机并释出了官方介绍视频，一起来看一下。

配置方面，一加7T全系搭载全新的高通骁龙855 Plus移动平台，全系标配UFS 3.0，全新升级的Warp闪充30T，相比前代提升23%。支持杜比全景声的双扬声器，独立驱动的Haptic振动马达。一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。同时一加7T全系将出厂搭载Android 10。

摄像方面，一加7T采用后置三摄方案，由4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦组成；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。

价格方面， 一加7T 8GB+128GB版售2,999元；8GB+256GB版售3,199元。一加7T Pro 8GB+256GB版售4,599元，10月22日上午10:00官网、京东开售。一加7T Pro迈凯伦限定版12GB+256GB版售5,299元，11月5日10:00开售。