华为：不含美国元器件的5G模块产品已向全球发货

据媒体报道，华为5G产品线总裁杨超斌在华为第十届全球移动宽带论坛后的媒体圆桌论坛上表示，发货5G基站超过40万站，这里面其中有30万模块是在5月16号（实体清单）之后发向全球的。

目前5G基站有一部分模块是含有美国元器件，有一部分不含美国公司元器件，从产品来看，没有任何差异，这种产品都是混合发货的，很难说哪个国家发的是哪种产品。

他指出，华为的5G产品与解决方案在全球已经得到了广泛应用和检验。60多份5G商用合同中，32份来自欧洲、11份来自中东、10份来自亚太、7份来自美洲、1份来自非洲。

今年9月底，华为任正非表示，已开始生产不含美国元器件的5G基站，随着更多国家采用该技术，明年5G基站的总产量将翻一番。

“我们在8月和9月进行了测试，从10月起将开始规模生产。”任正非补充说，最初将开始每月生产5,000个此类5G基站。

华为5G基站明年的年产量预计将达到150万个，而今年的估计产量为60万个，其中包括使用美国零件制造的和不使用美国零件制造的。

任正非此前表示，他愿意向西方公司出售该公司的5G技术（包括专利，代码，蓝图和生产专有技术），并获得一次性费用。周四任正非更是表示，华为愿意将其5G移动技术授权给一家美国公司，而且他不惧怕通过向竞争对手提供华为技术来打造竞争对手。