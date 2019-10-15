内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

华为：不含美国元器件的5G模块产品已向全球发货

2019-10-15 19:30:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据媒体报道，华为5G产品线总裁杨超斌在华为第十届全球移动宽带论坛后的媒体圆桌论坛上表示，发货5G基站超过40万站，这里面其中有30万模块是在5月16号（实体清单）之后发向全球的。

目前5G基站有一部分模块是含有美国元器件，有一部分不含美国公司元器件，从产品来看，没有任何差异，这种产品都是混合发货的，很难说哪个国家发的是哪种产品。

他指出，华为的5G产品与解决方案在全球已经得到了广泛应用和检验。60多份5G商用合同中，32份来自欧洲、11份来自中东、10份来自亚太、7份来自美洲、1份来自非洲。

今年9月底，华为任正非表示，已开始生产不含美国元器件的5G基站，随着更多国家采用该技术，明年5G基站的总产量将翻一番。

“我们在8月和9月进行了测试，从10月起将开始规模生产。”任正非补充说，最初将开始每月生产5,000个此类5G基站。

华为5G基站明年的年产量预计将达到150万个，而今年的估计产量为60万个，其中包括使用美国零件制造的和不使用美国零件制造的。

任正非此前表示，他愿意向西方公司出售该公司的5G技术（包括专利，代码，蓝图和生产专有技术），并获得一次性费用。周四任正非更是表示，华为愿意将其5G移动技术授权给一家美国公司，而且他不惧怕通过向竞争对手提供华为技术来打造竞争对手。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G华为基站

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有