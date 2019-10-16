苹果发布 iOS 13.1.3 / iPadOS 13.1.3 正式版更新

IT之家10月16日消息 今日凌晨，苹果发布了iOS 13.1.3 / iPadOS 13.1.3正式版更新，距iOS/iPadOS 13.1.2正式版更新已过去两周有余。这也是自9月份发布以来，iOS / iPadOS 13迎来的第四次正式版更新。

iOS 13.1.3与iPadOS 13.1.3系统更新分别为针对iPhone与iPad的错误修复和改进。

iOS 13.1.3包括针对iPhone的错误修复和改进。本更新：

解决了可能导致设备在来电时不响铃或不振动的问题；

修复了可能无法在“邮件”中打开会议邀请的问题；

解决了“健康”App中的数据在夏令时调整后可能无法正确显示的问题；

修复了从iCloud云备份恢复后“语音备忘录”的录音可能不会下载的问题；

解决了从iCloud云备份恢复后App可能下载失败的问题；

修复了可导致Apple Watch无法成功配对的问题；

解决了Apple Watch上可能无法收到通知的问题；

修复了特定车辆上蓝牙可能断开连接的问题；

改进了蓝牙助听器和耳机的连接可靠性；

解决了使用Game Center的App的启动性能问题。

iPadOS 13.1.3包括针对iPad的错误修复和改进。本更新：