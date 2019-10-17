华为发布最新5G全系列解决方案

IT之家10月17日消息 今日午间，据华为中国官方消息，2019全球移动宽带论坛（Global MBB Forum 2019）期间，华为无线网络产品线总裁邓泰华发布了华为最新5G全系列解决方案。

华为无线总裁邓泰华表示，5G时代已经到来。以强大的网络实现极致用户体验，以先进的软件算法实现最佳网络性能，以智能自治实现最高效的运维，是华为5G网络的建网目标！

华为发布了第三款5G M-MIMO系列，采用7nm芯片平台，新型复合材料。据了解第三款5G M-MIMO进一步提升性能，例如行业最大的400MHz带宽，最大的320W发射功率，最轻的25kg级M-MIMO等。

邓泰华还公布最新一代的5G全系列全场景产品解决方案：包括业界最高集成度，单抱杆即可实现6GHz以下全频率有源无源合一的BladeAAU；首次将多天线技术引入杆站的Easy Macro 3.0和BookRRU 3.0系列；应对室内大容量场景的，行业第一个400MHz LampSite Sharing、以及毫米波宏杆小站全系列产品族等等。

最后面向无线网络自动驾驶领域，华为发布了行业第一个ADN Mobile（自动驾驶移动网络）解决方案，明年将推出系列化的无线网络自动驾驶的L3应用。