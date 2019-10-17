内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为发布最新5G全系列解决方案

2019-10-17 13:42:03来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月17日消息 今日午间，据华为中国官方消息，2019全球移动宽带论坛（Global MBB Forum 2019）期间，华为无线网络产品线总裁邓泰华发布了华为最新5G全系列解决方案。

华为无线总裁邓泰华表示，5G时代已经到来。以强大的网络实现极致用户体验，以先进的软件算法实现最佳网络性能，以智能自治实现最高效的运维，是华为5G网络的建网目标！

华为发布了第三款5G M-MIMO系列，采用7nm芯片平台，新型复合材料。据了解第三款5G M-MIMO进一步提升性能，例如行业最大的400MHz带宽，最大的320W发射功率，最轻的25kg级M-MIMO等。

邓泰华还公布最新一代的5G全系列全场景产品解决方案：包括业界最高集成度，单抱杆即可实现6GHz以下全频率有源无源合一的BladeAAU；首次将多天线技术引入杆站的Easy Macro 3.0和BookRRU 3.0系列；应对室内大容量场景的，行业第一个400MHz LampSite Sharing、以及毫米波宏杆小站全系列产品族等等。

最后面向无线网络自动驾驶领域，华为发布了行业第一个ADN Mobile（自动驾驶移动网络）解决方案，明年将推出系列化的无线网络自动驾驶的L3应用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有