携号转网能否重塑运营商市场份额？

携号转网在全国推行已经进入倒计时，工信部也将正式发布《携号转网服务管理暂行办法》。

那么，到底会不会有那么多人转网呢？能否重塑运营商市场份额？业内人士表示：“第一年转网用户也就百分之一、二，甚至更低，对市场格局基本没有影响。”

新进展

按照计划：9月20日前，天津市、海南省、江西省、湖北省、云南省5个试点省（市）完成试验，正式提供服务；11月10日至25日，其他26个省（自治区、直辖市）“携号转网”服务上线试运行；11月30日前，全国范围内正式提供服务。

目前应该处于第二阶段，之前中国电信表示已经在26个省市完成了携号转网的内测，很快将具备正式上线的条件；目前中国联通也在其手机App上新增了“携号入网”的功能入口，转网可选套餐有4个；中国移动在今年7月份配合工信部做过多次联调联测，并初步完成计费系统改造等工程。

不过，工信部信息通信发展司司长闻库之前在接受采访时曾表示：“从全面铺开的角度来说，‘携号转网’还要妥善应对数据量庞大、涉及面甚广的两大挑战。”

运营商套餐资费日渐趋同

总的来说，用户携号转网大致是被资费、服务和网络覆盖所驱动，实际上目前三大运营商的套餐资费日渐趋同。

先来看资费：此前“不限量”套餐由于达量限速引起争议，中国电信在8月份率先推出取消达量降速规则的畅享套餐，中国移动和中国联通也随后跟进，宣布9月1日起取消不限量套餐，推出“达量不限速，越用越优惠”的套餐。虽然三大运营商在不同地区的套餐资费并不统一，但是套餐外流量基本都按5元/GB或3元/GB收费。

目前，大量不限速套餐正在推出，原有的大流量限速套餐已经停售。

近日媒体报道：中国移动将在10月份全面销售达量不限速移动单品资费，规范不限速大流量产品，套餐门槛不低于58元。这意味着中国移动将取消58元以下大流量套餐。

另外，中国移动免费赠宽带优惠也一去不复返。其58元以下手机套餐已经取消免费宽带赠送业务，如28元及以下4G套餐目前要办理100MB宽带需要缴纳每个月40元的费用，包年不低于400元/月，200M宽带月费不低于60元/月，包年宽带不低于600元，300M宽带月费不低于80元/月，包年宽带不低于800元。而58元的4G套餐要办理100MB宽带则需要次年每月扣话费40元；要办理138元的4G套餐，则还可以免费享受两年的200MB宽带。

因此，无论是套餐资费还是宽带资费三大运营商都在日渐趋同。

对于网络覆盖：被寄予厚望的5G时代也是共建共享的时代，特别是电信联通已经宣布共建共享。所以未来的网络覆盖也在日渐趋同。

而服务其实三家运营商是无差的。

目前格局不会受影响

独立电信分析师付亮表示：“一定不要想象有这么多人会转网，实际第一年转网用户也就百分之一、二，甚至更低，对市场格局基本没有影响。”

截至今年上半年，5个试点省市共完成了230万用户携号转网工作。预计中国电信成为最大受益方，中国移动与中国联通则均呈现不同程度的流失规模。其中2019年8月份携号转网用户规模已达到17.8万户，除中国电信净转入6.8万户外，中国移动、中国联通均为净转出，分别为4.8万户、2万户。

（来源：赛立信通信研究部，2019年8月）

为此，三大运营商纷纷推出优惠政策留住老用户和吸引新用户。

中国移动推出了“6项惠民服务新举措”：查网龄送流量、推出“畅享系列”套餐、推出“语音翻番”优惠、推出“0000”轻松查退增值业务等服务。一些地方运营商也积极“备战”吸粉。

不仅如此，中国移动对于携号转网新用户也表示：无需更换SIM卡和原手机号，即可品牌之间自由互换。办理后，原有积分（M值）会转到新品牌名下。

中国电信官网则开辟了老用户特惠专区，并在首页打出广告语“老用户续约可得千元返费”，且网龄越久赠送内容越丰富。

中国联通手机营业厅已经率先开通“携号入网”通道，目前携号转网用户可选套餐有四个，分别是腾讯天王卡和地王卡套餐，小冰神卡和大冰神卡套餐，其中腾讯地王卡最具性价比，每月费用为39元，包括腾讯专属流量国内免费、300分钟国内语音、首月赠40元话费。