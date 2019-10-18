东莞公交新增支持支付宝、微信扫码支付

据报道，东莞通公司联合支付宝和微信公司对全市公交刷卡机进行升级改造。支付宝、微信公交扫码乘车上线了！自即日起，市民只需预先在支付宝或微信的乘车码小程序上开通“东莞公交乘车码”，乘车时打开乘车二维码对准刷卡机具，即可快速刷码乘车。

东莞通公交现在支持东莞通APP扫码乘车、银联手机闪付、银联IC卡闪付、全国交通一卡通、岭南通乘车。

Q: 支付宝和微信乘车码是否有折扣优惠？

A:使用微信和支付宝乘车码小程序不能享受东莞通卡的票价优惠。

Q:如何开通支付宝“东莞公交乘车码”？

A: 1：首次开通使用，用户在支付宝首页搜索“乘车码”，进入后选择当前城市“东莞”，点击“东莞公交乘车码”去领卡，按照页面提示完成开通，“东莞公交乘车码”也会自动落入支付宝卡包。

2：用户可将“支付宝乘车码”添加到手机桌面，此后点击桌面乘车码图标扫码乘车。添加桌面方式：苹果和安卓用户均可通过乘车码首页右上角“…”,选择“添加到桌面”，按指示添加到桌面。

Q:如何开通微信“东莞公交乘车码”？

A:1：首次使用，用户可通过微信小程序搜索“乘车码”，选择所在地区“东莞”，此后“东莞公交乘车码”会自动进入微信卡包。

2：苹果用户可将“乘车码”小程序设为浮窗，实现快捷调用乘车码小程序刷码。浮窗设置方式：打开微信搜索“乘车码”小程序，点击小程序右上角选择“浮窗”。

3：Android用户则可以将“乘车码”小程序添加到手机桌面。添加桌面方式：点击“乘车码”小程序右上角，可看到“添加到桌面”选项，点击即可直接将小程序添加到桌面。