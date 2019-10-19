甲骨文公司联合CEO马克-赫德去世

北京时间10月19日讯，根据一份内部电子邮件显示，甲骨文联席执行长马克-赫德（Mark Hurd）周五去世。甲骨文现跌0.83%，报54.63美元。

这家商业软件制造商上月宣布，赫德将休病假，但没有透露其他细节。

我们在马克赫德的官方网站看到了一封来自甲骨文CEO拉里-埃利森的信，信中说：”带着深深的悲伤和失落，我再次告知甲骨文的所有员工，马克-赫德今天早上去世了。马克是我亲密的、无可替代的朋友和值得信赖的同事。甲骨文失去了一位才华横溢、深受爱戴的领袖，他在甲骨文工作的十年间，触动了我们许多人的生活。我们都会想念马克敏锐的头脑和罕见的快速分析、简化和解决问题的能力。。。。”

根据马克-赫德官方网站，马克·赫德是甲骨文公司的首席执行官兼董事会成员。在惠普担任了5年的董事长、首席执行官和总裁之后，赫德于2010年加入甲骨文，担任总裁。四年后，赫德被任命为甲骨文公司首席执行官。

在马克-赫德在甲骨文任职期间，甲骨文在云计算领域进行了大量投资，包括研发和收购，比如云ERP领域的领导者NetSuite；全球领先的云营销软件提供商Eloqua；还有云人力管理软件提供商Taleo。

马克·赫德经常分享他作为作家和演说家的见解和经验。他曾在Oracle OpenWorld、Oracle CloudWorld、Oracle Modern Supply Chain Experience、Collision和Web Summit上发表主题演讲，其中讨论的主题包括业务领导力、云计算和劳动力的演变。

马克-赫德的领导力和战略重点在《财富》、《福布斯》、彭博社等出版物中都有所体现。