“视障女孩”用手机看世界，乌镇峰会蚂蚁金服井贤栋描绘世界普惠发展未来时

今天下午，在主题为“相互依存的时代-全球数字合作”的乌镇论道会场上，刚把中国经验带上联合国大会的蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋指出：如何让所有人分享数字技术带来的增长红利，不让一个落下，这是当下最紧迫的全球性问题。

▲在乌镇峰会现场，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋发言

6月份，联合国发布了《数字相互依存的时代——联合国数字合作高级别小组报告》（以下简称报告），呼吁建设包容性数字经济和社会。

在20天前的联合国大会上，阿里巴巴与联合国世界粮食计划署共同发布了有着“世界饥饿地图”之称的全球饥饿信息系统。中国经验之所以能引发联合国关注，在乌镇峰会现场，井贤栋举出了“胡焕庸线”的例子。

多年来“胡焕庸线”是中国著名的东西地理分割线和发展分割线，最近，北京大学的研究表明，数字技术的发展正在打破胡焕庸线。过去8年，东西部居民使用移动支付服务的差距缩小了39%，东西部电商数量比值差距下降了28%，东西部物流配速时间缩小了9.25%。

中国经验充分证明了这一点，数字化的增长方式潜力巨大——不仅弥合地区的发展鸿沟，也让中小企业、弱势群体受益。技术可以打破鸿沟。

在现场，他提到了一位上海85后视障女孩陈思颖的故事，这位女孩平时习惯用支付宝办事、用淘宝买衣服、用饿了么叫外卖、用高德导航坐地铁。今年国庆，她完成了人生的小目标，独自出国旅行，到了国外，她发现，手机就是她的盲杖，她最熟悉的中国生活，到了韩国也一样可以复制，技术给了她“看到”世界的勇气和可能。

井贤栋说，陈思颖只是中国1700多万视障患者的一员，而阿里巴巴坚持用数字技术为这个群体打造“互联网上的盲道”，目前，每天有30万视障患者在使用相关服务，让他们像正常人一样生活。

但他同时指出数字鸿沟的缩小需要时间，虽然技术革命伴随着颠簸，但没有发展才是最大风险，行动才能带来改变，不要在担忧中错失未来。

他强调数字时代需要公私部门携手合作，并需要新的监管方式来支持创新，以开放的态度、前瞻的态度制定政策，就像不能用管马匹的法律和政策来管理汽车。

他的观点也得到联合国副秘书长法布里齐奥.霍克希尔德-德拉蒙德的附和，他表示：数字技术往前发展，公司往往是领先者，政府和国际机构是追赶者，政府和国际机构都需要有更聪明的政策，才能激发创新潜力。