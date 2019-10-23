官宣！快手正式成为CBA联赛官方短视频平台

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IT之家10月23日消息 据快手官方消息，快手正式成为@CBA联赛 官方短视频平台，快手将直播CBA新赛季发布会和签约活动将于下午15:00正式举行。除了CBA之外，10月18日，特斯拉官方在微博上宣布，正式入驻快手平台。
据悉，中国男子篮球职业联赛（China Basketball Association），简称中职篮（CBA），是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛，中国最高等级的篮球联赛。其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。
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