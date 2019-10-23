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3699元，小米有品开启峰米投影仪Vogue众筹：1500ANSI流明、语音遥控

2019-10-23 18:07:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月23日消息 小米有品近期上线了一款家用投影仪产品峰米投影仪Vogue。拥有身材小巧、1080P分辨率、1500ANSI流明、语音遥控等特色。这款投影仪使用0.47芯片1080P高亮方案。

在这款投影仪上，首次搭载峰米科技自研FAV (Feng AdvancedVideo)画质优化技术，针对投影技术的特点，对亮度、色域、清晰度、肤色还原HDR显示、HDMI延迟度等进行优化和改进。

峰米投影仪Vogue亮度达1500ANSI流明，相较传统0.33芯片方案投影亮度提高150%以上。

颜色上，具备大于85%NTSC的宽广色域，色彩表现丰富鲜明。CM色彩管理系统算法优化，色彩还原更加精准。图形边缘处理算法升级，能够有效辨析画面物体边缘及细节针对处理，增强画面清晰度。

该峰米投影仪Vogue还对HDMI低延迟优化，游戏模式低至40毫秒，较过往产品提升50%，满足游戏玩家需求。

峰米投影仪Vogue支持1.1:1的镜头投射比，让用户不再费心计算摆放距离的同时更省空间。距离投射面2.5m即可达到百英寸1080P全高清巨幕画面。

外观设计方面，包豪斯现代主义几何美学的正方体外观，镜头依照斐波那契螺旋线放置于机身正面。康宁大猩猩玻璃的出光口面板，自带高增透膜，保证视觉整体感和强度的同时，更可让光线无障碍通过。

峰米投影仪Vogue采用Amlogic应用于投影产品的芯片T972，最高主频1.9GHz，相比上一代芯片性能提升63%，功耗降低55%，还支持8K视频解码。

峰米投影仪Vogue采用和小米电视相同的MIUI TV系统，囊括了小米视频海量影视资源。智能的Patchwall能依据你的观影习惯推荐定制内容。产品目前在小米有品火热众筹中。

小米有品峰米投影仪Vogue众筹：点此链接

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关键词：小米有品投影仪

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