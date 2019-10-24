扎克伯格出席听证会承认：“天秤币”是一个风险项目

北京时间10月24日早间消息，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周三承认，该公司计划中的天秤币是一个“风险项目”，但他试图向持怀疑态度的美国议员保证，这种加密数字货币可以降低电子支付的成本并向更多人开放全球金融体系。

扎克伯格当天穿着西装、打着领带，他还在听证会上回应了美国众议院金融服务委员会成员提出的有关选举干扰、言论自由、仇恨团体和虚假新闻的尖锐问题。

该小组委员会的民主党主席马克西娜·沃特斯（Maxine Waters）向扎克伯格询问了Facebook在2020年11月美国总统大选前对虚假信息和选民压制等行为采取的打击措施。她还建议政策制定者应考虑分拆Facebook。

沃特斯此前曾呼吁在天秤币2020年启动之前终止该项目。她还起草了立法提案，禁止高科技公司进入金融服务领域。

沃特斯说对扎克伯格说：“如果Facebook集中精力解决许多现有的缺陷和失败，然后再继续进行天秤币项目，那对所有人都大有裨益。”而在两天前，Facebook刚刚披露它删除了许多在其Instagram平台上瞄准美国选民的俄罗斯帐号。

共和党和民主党议员

共和党和民主党议员都因Facebook打击在线儿童剥削和虚假政治信息不力以及数据隐私失误对其展开抨击。几位议员表示，鉴于过去的丑闻，他们不信任Facebook帮助其24亿用户提供金融服务。

“Facebook的内部模式很长一段时间以来就是‘快速行动，打破常规’。扎克伯格先生，我们不想破坏国际货币体系，”民主党众议院尼迪亚·贝拉兹克斯（Nydia Velazquez）说。

扎克伯格表示，Facebook坚持要求在发行天秤币之前获得美国监管部门批准。天秤币由包括风险投资公司和非营利组织在内的一个瑞士财团成立。他说，如果其他公司试图在没有批准的情况下发行该货币，Facebook甚至将离开天秤币协会。

由于担心天秤币会助长洗钱活动和颠覆全球金融体系，全球各地立法者和监管机构都对其展开持续批评，导致天秤币近几周陷入困境。万事达卡、Visa、Paypal和eBay等几个金融合作伙伴已放弃该项目。

共和党众议员安·瓦格纳（Ann Wagner）向扎克伯格施压，要求扎克伯格解释为什么有那么多公司放弃了天秤币项目。“你失去了这些稳定的合作伙伴，我感到非常关切。”她说，“为什么这些创始成员中的许多人担心你能否达到我们的洗钱和监管标准？”

35岁的扎克伯格承认，这些公司退出是因为天秤币是一个“风险项目”，而且他不确定该项目是否会成功。在他发表证词的过程中，比特币兑美元的价格跌至5个月低点。

Facebook“任重道远”

扎克伯格当天镇定自若，没有出现重大失误。民主党众议员凯蒂·波特（Katie Porter）甚至缓和了态度，称赞他的短发。

这位CEO上一次出现在国会是在2018年4月，当时他在两天时间内就政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）滥用Facebook用户数据来干扰2016年美国总统大选一事，在众议院和参议院专家组回答了10个小时的提问。

他周三承认了Facebook的错误，说他理解这家社交媒体巨头不是天秤币项目的“理想信使”，而且该公司“正在努力建立信任”。

“我们的愿景是让人们可以像发送短信一样轻松而便宜地相互进行汇款。”

扎克伯格无法代表天秤座做出重大承诺，因为Facebook不再控制该项目，这反而令立法者颇感沮丧。

10月14日，由21位成员组成的天秤币协会达成了协会章程，其中规定了他们将如何应瑞士法律要求管理该组织。大多数决定都要通过该组织理事会的多数表决，这意味着Facebook不会拥有决定权。

议员们还问及了其他热门问题，包括多样性、包容性和住房监管机构三月份提出的关于Facebook违反公平借贷法律的指控。

民主党众议员乔伊斯·比蒂（Joyce Beatty）抨击扎克伯格，认为Facebook为解决侵犯民权行为所做的努力不足，称其“令人震惊和令人作呕”。

一些共和党众议员则为扎克伯格和天秤币项目提供了支持，认为政府不应阻止私营部门的创新。

“我对Facebook和天秤币以及科技巨头的缺点有自己的看法。”该小组委员会最高共和党代表帕特里克·麦克亨利（Patrick McHenry）说，“但是，从历史经验教训来看，最好还是支持美国的创新”。