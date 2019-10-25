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亚马逊股价大跌，贝索斯滑落首富宝座

2019-10-25 6:39:26来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

10月25日讯 亚马逊股价周四盘后大幅下挫，一度跌超8%，至1637美元，公司市值蒸发800亿美元。这意味着亚马逊创始人杰夫-贝索斯（Jeff Bezos）即将把世界首富的头衔还给微软联合创始人比尔-盖茨（Bill Gates）。

2017年10月，贝索斯从盖茨手中夺走了首富的位置。但随着亚马逊的股价周四大幅下跌，贝索斯的净资产将减少至1028亿美元，大约比盖茨少50亿美元，屈居第二。

全球市值最高的公司微软今年的股价飙升了38%，使盖茨持有的1%股份的价值增加了38%，其财富达到1075亿美元。现年63岁的盖茨仍是一位积极的股票投资者，他在上个月接受采访时说，他60%以上的投资组合都是股票。

但如果贝索斯和麦肯齐-贝索斯（MacKenzie bezos）没有离婚，贝索斯仍将是世界首富。今年1月，两人宣布离婚。今年7月，49岁的麦肯齐获得了两人共同持有的亚马逊股份中的四分之一。随着亚马逊股价跌至1637美元，她的净资产将降至329亿美元，但她仍将是全球第四富有的女性。

然而，另一方面，如果不是因为其慈善事业，盖茨可能永远不会失去首富的位置。自1994年以来，他已经向比尔和梅琳达·盖茨基金会捐赠了350多亿美元。

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关键词：贝索斯

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