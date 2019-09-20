亚马逊CEO贝索斯公布全面计划以应对气候变化：提前10年达成巴黎协定目标

北京时间9月20日早间消息，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）周四公布了一项全面的新计划以应对气候变化，并承诺这家电商巨头将会提前10年达成巴黎气候协议的目标。

在贝索斯所谓的“气候誓约”（Climate Pledge）中，他还承诺将会定期测量和报告亚马逊的排放、实施脱碳战略以及改变其商业战略以抵消剩余排放。贝索斯预计，到2024年时，可再生能源在亚马逊的能源使用中将会占到80%，相比之下目前仅为40%；到2030年时，该公司则将实现零排放。

“我们希望利用自身的规模和覆盖范围来引领潮流。”贝索斯在位于华盛顿特区的美国国家记者俱乐部（National Press Club）发表讲话道。“亚马逊在这方面是个榜样，而我们知道的事情之一是，这对我们来说是个艰难的挑战，因为我们拥有众多大型实体基础设施。正因如此，如果我们能做到这一点，那么任何人都能做到。”

拟提前10年实现零排放

这项计划呼吁其他公司加入亚马逊的行列，承诺到2040年实现净零碳排放，与巴黎协议的目标相比提前10年。为此，亚马逊已经同意从汽车制造商Rivian那里购买10万辆电动送货车。

贝索斯称，第一辆电动送货车将在2021年之前上路，并估测到2024年时将可达到10万辆。此前，Rivian在今年2月进行了一个7亿美元的融资回合，该轮投资由亚马逊牵头。公告称，亚马逊已经向Rivian投资了4.4亿美元。

亚马逊将与供应链内部的公司合作来帮助其脱碳，并实现计划中阐述的目标，同时还计划与其他大公司进行会晤，让它们也签署协议。

该公司还宣布向大自然保护协会（The Nature Conservancy）捐赠1亿美元以组建一个名为“Right Now Climate Fund”的气候基金，这个基金将致力于恢复和保护世界各地的森林、湿地和泥炭地，以降低大气碳含量为目标。

亚马逊可持续发展团队的高级首席科学家达拉·奥鲁克（Dara O'Rourke）表示，该公司打造了一个“全面”的碳会计系统，以便从旗下各种业务中提取数据。

“亚马逊的业务很复杂，就像是很多公司合在了一起。”奥鲁克说道。“这就迫使我们打造了世界上最复杂的碳会计系统之一。我们必须建立一个能够追踪细微数据的系统，而且还要足以覆盖亚马逊这种规模的公司。“

员工请愿和罢工

2015年达成的巴黎气候协议寻求将全球变暖控制在2摄氏度以内，并在2050年之前大幅减少人为排放。2017年，唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统决定让美国退出这项具有里程碑意义的协议中，引发了广泛关注。此外，特朗普和贝索斯曾在多个场合发生争执，前者把怒火都发在了贝索斯旗下的《华盛顿邮报》身上。

在贝索斯推出这项计划之际，亚马逊正面临着来自员工的越来越大的压力，要求其解决环境影响问题。数千名员工在5月召开的亚马逊年度股东大会上提交了一份提案，要求贝索斯制定一项全面的气候变化计划，并减少其碳足迹，但最终未能通过。这项提案是以4月发布的一封员工信为基础的，信中指责亚马逊向推迟气候法案的议员者捐款，并敦促该公司停止使用化石燃料。

此外，超过1000名亚马逊员工称其计划在周五罢工，参与到“全球气候罢工”（Global Climate Strike）运动中去，谷歌和微软员工也计划参加此次运动。据《连线》报道，这将是亚马逊西雅图总部25年历史上的首次罢工。

在被问及员工罢工的情况时，贝索斯称其虽然不支持亚马逊员工的所有要求，但他理解人们为什么如此关注气候变化问题。贝索斯表示，他不支持的具体要求包括终止“亚马逊网络服务”（AWS）与化石燃料公司之间的云合同等。

“我认为，明天的全球罢工是完全可以理解的。”他说道。“我们不希望这成为一场公地悲剧（tragedy of the commons），大家都必须在这方面共同努力。“

他补充称，亚马逊正在对自己的竞选献金进行审查，以确定其中是否有些资金被捐给了“积极否认气候变化的人”。贝索斯表示，该公司还计划围绕气候变化的政治解决方案在华盛顿集中进行更多的游说活动。

在此以前，亚马逊也采取过应对气候变化的措施。今年2月，亚马逊宣布将通过使用更环保的包装、更多地使用风力等可再生能源、以及使用电动货车投递包裹等方式，在2030年以前使一半的发货实现碳中和。这项计划名为“Shipment Zero”，而作为该计划的一部分内容，亚马逊称其将在今年晚些时候首次公布全公司的“碳足迹”信息。