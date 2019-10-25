特斯拉欧洲超级工厂拟2021年投产，制造Model 3/Y

10月25日消息，据外媒报道，在2019年第三季度财报以及随后的财报电话会议中，电动汽车制造商特斯拉都提到在欧洲建立“4号超级工厂”（GigaFactory 4）的计划细节，并称其可能会在2021年某个时候投入运营。

特斯拉指出，有关这座工厂的正式通告将很快发布，该公司目前正在敲定其最终选址所在。特斯拉的欧洲超级工厂将类似于上海的“3号超级工厂”（Gigafactory 3），它将负责生产Model 3电动轿车和Model Y跨界车。

特斯拉表示：“我们正处于选址过程的最后阶段，我们的欧洲超级工厂预计将同时生产Model 3和Model Y。”

鉴于欧洲超级工厂和上海超级工厂将生产相同的汽车，特斯拉很有可能在欧洲使用与其在上海工厂采用的相同模板。与特斯拉在美国的运营相比，上海工厂采用了截然不同的方法。

在美国的生产过程中，电池和驱动模块在特斯拉位于内华达州的超级工厂生产，车辆则在弗里蒙特工厂组装，而上海工厂将在综合设施中同时生产电池(二期)，并进行汽车组装(一期)。

这种战略似乎部分受到弗里蒙特工厂GA4装配线的简单高效特性启发，特斯拉于2018年第二季度建立了该工厂，以增加其Model 3产量。这条装配线建立在装有弹簧的结构上，由特斯拉汽车公司总裁杰罗姆·吉伦（Jerome Guillen）提出的，并因其实用性和简单性而受到首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的大力称赞。

特斯拉上海工厂似乎也采用了同样简单而高效的设计，只是规模要大得多。因此，如果欧洲工厂也采用类似的“一站式”方法，无需感到奇怪。

虽然马斯克已经提到了欧洲工厂的可能位置，但该设施的最终选址到目前为止还没有泄露。尽管如此，欧洲几个地区已经表示愿意接受这座工厂，其中包括德国的下萨克森州和北莱茵-威斯特法伦州(NRW)，据说这两个州都被特斯拉视为潜在理想位置。

下萨克森州经济部长贝恩德·阿尔图斯曼(Bernd Althusmann)之前指出，他去年就曾联系过马斯克，并强调其所在地区在电动汽车生产方面的优势。

阿尔图斯曼说：“欧洲的交通网络优势明显，研发领域充满活力，可再生能源丰富，而下萨克森州更是世界顶级汽车工业基地之一，这已经为特斯拉所熟知。”