荣耀赵明英文聊5G：爆品荣耀V30将于11月发布

IT之家10月25日消息 日前，在本周结束的乌镇世界互联网大会上，华为荣耀业务部总裁赵明接受了《中国日报》记者的英文采访。

赵明用英语聊了对5G技术的展望，他表示5G的速度能达到4G的10倍，网速快、延迟低，应用场景十分广泛，也带来了许多新的机遇，带动的经济总产出将超过数万亿元。赵明还透露，荣耀也会陆续发布一系列顶尖的5G产品，并将在下个月发布荣耀首款5G手机V30。

▲赵明接受《中国日报》记者英文采访

早在今年9月，荣耀手机官方便宣布，荣耀Vera30（V30）系列将搭载麒麟990系列芯片，全系双模5G全网通，今年第四季度见。这也意味着，荣耀V30将搭载麒麟990 5G SoC。

华为首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G采用达芬奇创新架构，同时支持SA及NSA 5G双模，适配国内三大运营商的5G/4G/3G/2G频段。

此前，赵明表示，5G手机核心要给消费者好的体验，这与运营商的布局也有关，目前整个中国三大运营商网络建设，今年部署的是NSA，到了明年初可能就全部启用SA。

赵明还曾指出，荣耀V30是真正的全国通5G手机，同时支持NSA和SA，将是5G时代年轻人全场景智慧生活的中心，还会有更多5G场景体验，为年轻人打造的综合的5G解决方案。