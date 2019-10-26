英国ARM公司将继续向华为提供芯片技术

10月26日消息，据国外媒报道，英国芯片设计公司ARM将继续向华为提供技术。此前，ARM公司的法律团队裁定，该公司的芯片技术源自英国，不会违反美国政府关于向华为限制供货的规定。

媒体报道称，作为全球第二大智能手机制造商，华为使用ARM公司的架构技术为自己的智能手机开发处理器芯片。ARM现在是日本软银集团(SoftBank Group)旗下公司。

今年5月份，ARM暂停了与华为的合作关系。在那之前，美国政府禁止所有的美国公司与华为做生意，这一禁令阻碍了华为从美国公司获取重要零部件的渠道。

虽然该禁令后来延期至11月执行，但届时华为还是将失去从美国购买零部件的能力。而ARM继续向华为旗下全资芯片制造子公司海思（HiSilicon）提供芯片技术，将缓解华为面临来自美国企业断货的压力。

麒麟990移动处理器和昇腾910人工智能芯片组（Ascend 910 AI）等华为自主研发的芯片，都建立在ARM的设计架构之上。华为自主研发的芯片，是华为减少对美国技术依赖努力的一个重要成就。

ARM公司一位女发言人当地时间周五通过电子邮件向路透社表示，“ARM公司的V8和V9都是来自英国的技术。”

“ARM公司可以为华为的海思提供ARM v8-A架构支持，也包括该架构的下一代。在经过全面审查之后，这两种架构技术都被认定源自英国。”

美国政府声称华为的设备存在所谓的国家安全问题，华为对此一直予以否定。面对美国政府的全面封杀，华为的业绩反而越战越勇，表现出令人惊讶的耐力和韧性。华为上周公布的业绩报告显示，该公司今年前9个月的营收增长24.4%，达到6108亿元人民币。

不过目前还不清楚的是，美国的禁令是否将对ARM公司下一代Arm v8-A以外的芯片架构设计产生影响。

ARM公司这位女发言人表示，“就我们向合作伙伴海思提供任何的支持，ARM正积极与政府部门官员进行沟通。我们仍然相信，能够在这些指导方针下进行运作。”