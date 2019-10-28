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英雄联盟S9 G2战胜DWG晋级四强，iG下周将迎战FPX

2019-10-28 2:40:03来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月28日消息 今日凌晨，英雄联盟S9全球总决赛四分之一决赛结束了第二日比赛的争夺，G2战胜DWG，与iG、FPX、SKT携手晋级四强。

双方首发阵容分别为：

DWG：Nuguri、Canyon、ShowMaker、Nuclear、BeryL

G2：Wunder、Jankos、Caps、PerKz、Mikyx

四分之一决赛为BO5赛制。第一场比赛，前期G2上单杰斯在中野的帮助下成功压制天使，下路也在线上完成2次击杀，G2经济领先2K；中期双方不断在大龙处纠缠，不过无人拿到优势，G2塔数领先4座；后期G2利用优势拿下男爵，随后抱团高地，辛德拉QE留下两人秒杀天使，G2击杀DWG四人后赢下比赛。

第二场比赛，前期双方交战频繁，G2养肥了杰斯，而DWG下路卡莎拿到两个人头，双方经济持平；中期DWG凭借阵容优势连续完成击杀，经济领先达到4K；后期DWG团战屡战屡胜，最终在远古巨龙圈0换5团灭G2后赢下比赛。

第三场比赛，前期G2打野节奏出色，帮助双人组抓崩下路，经济领先对方2K；中期G2开始针对杰斯，让其无法安心发育，经济优势逐步扩大；后期卡莎进入无解状态，团战打出爆炸输出帮助队伍战胜DWG。

第四场比赛，前期G2中野无限针对DWG上路，12分钟将其击杀四次，经济领先5K；中期DWG多次成功抓单，局势逐渐稳定；后期DWG积极寻求开团机会，奈何装备差距过大，卡莎错失一波收割机会后DWG被团灭，最终G2赢下比赛。

下周末（11月2日至3日），半决赛将在位于西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行。半决赛中，iG将迎战FPX，G2则与SKT会师。

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关键词：英雄联盟

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