曝微软Surface Duo搭载巨型一流摄像头，关键传感器模组超薄

IT之家10月28日消息 微软Surface Duo安卓设备发布已经1个月多了，但是我们已经看到有证据表明该设备在2020年正式发布时可能看起来有些不同。最近的一项发现表明，微软正在考虑在Surface Duo背面提供一个巨大的摄像头模块孔，以提供无与伦比的摄像头体验。

根据微软一项新的专利申请，微软正在研究一种可以安装在薄型智能手机外形尺寸设备上的相机成像系统模块。

该专利表示，该成像系统是为超薄型智能手机设计的，并且薄型成像模组位于设备内部。

在该文件中，微软解释了一种成像系统，该系统包括一个光学模块并包括一个透镜组，光线通过透镜组传到图像传感器。获得专利的图像传感器和光学模块是可移动的，这在双屏Surface Duo上应该很有意义。

微软还共享了该模块的以下详细信息：

该成像设备包括具有有效和无效位置的结构。图像传感器和光学模块在该结构中是可移动的。为了进入活动位置，光学模块沿光轴延伸，并且图像传感器在延伸的光学模块下方水平移动。要进入非活动位置，图像传感器会移开，从而释放空间供光学模块返回。

双屏Surface Duo具有两个5.6英寸的屏幕，折叠时大小与受大猩猩玻璃保护的典型智能手机相同。中间有一个360度折叠铰链，展开后可让手机像8.3英寸的大型平板电脑一样工作。

微软在10月份纽约活动中展示的原型搭载了骁龙855处理器（正式发布或搭载骁龙865）。目前尚不知道其他规格，包括内存和存储空间，微软和Google合作，使得该设备能够顺利运行Google Play商店中的应用。