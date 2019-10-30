中国电信正式发布工业互联网开放平台

10月30日消息，中国电信今天在北京举办了5G工业互联网高峰论坛。在该论坛上，中国电信副总经理陈忠岳分享了中国电信5G工业互联网案例。同时，正式发布了中国电信工业互联网开放平台。

陈忠岳透露，近两年，中国电信积累了近300个5G+工业互联网的案例。以中建钢构为例，5G创新应用为企业内部成本降低超过了4000万，新业务增长点每年带来1.6亿元经济效益。

“在这众多案例中，我们最深的体会是连接是基础，数据是核心，安全是保障三大体会。”陈忠岳。基于这三大体会，中国电信提出了数字孪生的概念，也就是虚实映射，将物理世界抽象为数字化的源头。

中国电信在工业互联网方面可以提供工业连接、工业云网和工业平台三大能力。除了这三大能力，中国电信还将发挥全方位安全优势，保障工业互联网安全，同时提供属地化专业服务，提供全天候服务。

中国电信为此在今年8月份成立了中国电信工业互联网创新发展中心，并且开展了“百千万”5G工业互联网专项服务行动，联合创新生态合作。

最后，中国电信宣布正式发布工业互联网开放平台。据介绍，中国电信工业互联网开放平台是建立在中国电信云网融合基础架构之上的数据使能平台，将帮助政府和企业完成数字化基础设施的建设，提升数字化水平、打通数据孤岛，驱动数据高效流通，为整个制造产业提供有序、中立、安全开放的高质量数据开放平台。