日经新闻：苹果明年推三款5G版iPhone 11s，出货至少8000万部

北京时间10月30日晚间消息，《日经亚洲评论》（Nikkei Asian Review）今日援引知情人士的消息称，为了夺回“全球最具创新意识的科技公司”头衔，苹果公司正在动员其供应商在明年为其生产第一批5G手机。

该报道称，苹果明年将推出三款5G iPhone手机。除了支持5G，这三款手机还将配备全球最先进的移动处理器，以及技术领先的屏幕。通过这三款旗舰手机，苹果希望能超越华为，重新夺回全球第二大手机制造商的宝座。

在5G手机市场，苹果的动作相对缓慢。目前，三星、华为、OPPO和小米等竞争对手均已推出5G手机。但知情人士称，通过2020年的重大产品线改革，包括推出5G手机，苹果将恢复其往日风采，iPhone将再次成为消费者“必不可少的产品”。

其中一位知情人士表示，苹果计划至少出货8000万部新5G手机。该知情人士称：“这将是苹果首次推出5G iPhone，届时将有三款机型，苹果已设定了积极的销售目标。”

分析人士称，推出5G iPhone之后，苹果在消费者市场的影响力将有助于加快5G的普及。苹果每年的新iPhone出货量通常在7500万部至8000万部之间。

据估计，到2020年全球将生产2.06亿部新5G手机，约占所有新智能手机销量的18%。据GSMA预计，到2025年中国将拥有6亿5G手机用户，约占全球总户总量的40%。

根据媒体之前的报道，苹果明年发布的三款iPhone将采用高通的5G芯片。但同时，苹果也在自主研发5G Modem芯片，最快将于2022年用于iPhone和iPad中。