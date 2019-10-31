假如有人把支付宝服务器炸了，里面的钱是不是就没了？

IT之家10月31日消息 有网友在知乎提问：假如有人把支付宝存储服务器炸了（物理炸），大众在支付宝里的钱是不是就都没有了呢？对此，支付宝官方也进行了回答，一起来看一下吧。

以下是支付宝回答全文：

谢邀。

利益相关：你说呢……

题主这是多大仇多大怨……

话分几头说吧，

先回答这个问题的前半段，

哦，前半段没啥好说的，

回复如下：

再说这个问题的后半段，

大家放在支付宝里的钱安全吗？

先给结论，「放心，钱都在」。

容我细细来说

互联网时代，服务器相当于企业的心脏。

虽然大型机房出故障是小概率事件，

但即便如此，还是可能出现自然灾害、断电、光缆被挖断等黑天鹅事件。

有的时候，也会出现系统崩溃的情况。

如果没有完善的容灾系统，

不能及时恢复，就会出现用户信息丢失、资金损失的情况，后果不堪设想。

为避免这种情况发生，

支付宝很早就开始准备「容灾预案」。

我们曾现场直播演示过这套容灾系统，

2018年9月20日，杭州，ATEC大会。

蚂蚁金服副CTO胡喜现场演示，

如果出现极小概率事件，

支付宝的多个机房同时出现状况，40%的服务器无法工作，结果会怎样？

实测结果是：

26秒后，系统完成智能切换，实现自愈，用户资金、数据0丢失。

秒级自愈能力的背后，是支付宝沉淀多年的城市级故障自动容灾系统。

另外，目前，行业普遍采用的是「两地三中心」部署架构，

即在一个城市设两个机房，在另一个城市设一个冷备机房。

而支付宝的容灾系统是「三地五中心」，

即在三座城市部署五个机房，一旦其中一个或两个机房发生故障，

支付宝的底层技术系统会将故障城市的流量全部切换到运行正常的机房，

并且能做到数据保持一致且零丢失。

支付宝的容灾系统是「三地五中心」，即在三座城市部署五个机房。

这三个地方，一个是杭州，

此外还有两个城市，分别是XX和XX（技术同学提醒此处要打马赛克）

其实，类似的问题，在今年年初《流浪地球》热映时就有人问过，

我们也做过解答：

支付宝：绝密|发生《流浪地球》级的天灾时，支付宝做系统容灾备份的3套方案首次曝光

其实，这类问题时不时都有人在问我们，

不过一般这类问题都是9号提问啊，

怎么现在都不按套路出牌了？

one more thing...

对于互联网产品而言，

如果用户数足够大，场景足够多，

迟早都会碰到或大或小的问题：

服务器抖动、光缆问题、甚至一次系统更新都会有问题。

我们也不例外，以前出现过，以后也有可能会碰到（概率很低）。

和大家一样的是，没有谁敢承诺100%的安全，

但大家有点不一样的是，我们愿意承诺100%的保障。

如果你的支付宝账户出现被盗损失，我们全额赔付，

这是从2005年起支付宝就开始的承诺，今天依旧有效。

不止如此，当出现状况时，

我们的客服会始终在你身边，协助大家尽快解决问题。

你可以在支付宝App里搜「客服」，

在知乎@

蚂蚁金服客户中心

也可以拿起电话拨打热线95188。