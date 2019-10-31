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5G商用正式启动，苏宁将在11月1日同步上线5G套餐办理服务

2019-10-31 12:22:40来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月31日消息 今天上午，2019年中国国际信息通信展正式开幕，三大运营商中国移动、中国联通和中国电信也宣布5G网络正式商用并正式发布5G商用套餐。

苏宁易购也将在11月1日同步上线5G套餐办理服务，线上线下全渠道可为用户办理三大运营商的5G套餐。用户在苏宁易购线上搜索5G，即可直接进入5G套餐办理，在线下苏宁门店也可成功办理5G套餐。

目前在已经公布的5G套餐费用方面，三大运营商5G套餐基本一致。中国电信5G套餐共分为7档，最低129元，包含30G流量，峰值速率在500M，最高则599元，包含300G流量，网络峰值速率达到1G；中国联通也分为7档，从129元到599元；中国移动的5G套餐最低128元，最高为598元，共有5档可选。具体资费情况如下图：

除了5G套餐，苏宁官方表示针对5G手机，苏宁易购推出以旧换新的补贴活动，官方称最高补贴力度为1000元，此外还有12期-24期的免息活动。如小米9 Pro 5G手机可获得最高1000元的以旧换新补贴，还有24期的免息。

在5G体验店方面，苏宁目前已在全国开设了超过200家5G体验店；官方称均可提供办理5G套餐的服务，还有有5G新品等。

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关键词：苏宁5G

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