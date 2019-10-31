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巴克莱：苹果正在失去定价权，但iPhone 11S 5G版均价将贵150美元

2019-10-31 23:09:43来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间10月31日消息，巴克莱（Barclays）表示，可能苹果正在失去其历来强大的定价权。

为了扩大服务业务的用户基础，苹果开始以较低的价格销售iPhone。巴克莱IT硬件分析师蒂姆-朗（Tim Long）周四在一份致客户的报告中表示：“iPhone的营收与预期相符，但我们认为，平均售价较低。”

尽管iPhone销量下滑，但苹果公司公布第三季度收益和收入好于预期，股价上涨超过1%。这家由蒂姆-库克（Tim cook）领导的科技巨头公布每股收益3.03美元，营收640亿美元。根据Refinitiv的数据，华尔街预期每股收益2.48美元，营收629.9亿美元。苹果的业绩得益于对iPad和AirPods的强劲需求以及苹果服务业务的增长。

iPhone的收入为333.6亿美元，略高于324.2亿美元的预估，但朗说苹果iPhone的平均售价第四季度将同比下降10%。该公司目前预计，2019年的平均售价将下降12%，2020年的平均售价将下降6.5%。

苹果在9月份发布了三款新iPhone：iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。iPhone 11起价699美元，比去年的iPhone XR便宜50美元。更低的价格料将为苹果的服务业务吸引更大范围的客户。

巴克莱对该股给予持股观望的评级，并将苹果的目标股价微幅上调至每股236美元，低于苹果周三收盘时的每股243.26美元。

一些分析师看好明年将发布的新5G iPhone的前景，但朗认为，苹果将无法在不损害需求的情况下制定足够高的价格。

他指出，更低的价格趋势“可能会给5G带来挑战，我们相信5G iPhone的平均售价至少会比现在高出150美元”。

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关键词：iPhone 11S苹果

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