iFixit拆解苹果AirPods Pro：可修复性得0分

IT之家10月31日消息 10月29日，苹果正式发布了新款耳机AirPods Pro，售价1999元。今日，知名拆解机构iFixit分享了AirPods Pro的拆解信息，与前两代AirPods产品相同，AirPods Pro获得了0分的可修复性评分。

iFixit指出，每个AirPod Pro耳机的重量为5.4克，相较之前版本的AirPod重了整整三分之一。新的充电盒也更更重了（45.6克），而原来的充电盒为38克。

iFixit还发现每个AirPod使用纽扣式电池替代了之前“AirPods”中的针式电池。iFixit指出，这可能与三星Galaxy Buds中使用的电池（可更换）相同。但遗憾的是，苹果采用焊接的方式放置电池。

与iFixit所说相同，苹果显然已经确认，由于尺寸和制造过程的原因，AirPods Pro的可修复性相较于前代仍然没有提升。

▲苹果确认，由于尺寸和制造过程的原因，AirPods Pro的可修复性相较于前代仍然没有提升

苹果更新的AirPods支持文档显示，AirPods Pro的更换费用更贵，但电池服务与AirPods相同。AirPods Pro的保外费用是705元一只，电池盒也是705元。如果丢失一只AirPods Pro，需要支付705元买一只。如果无线充电盒丢了，需要支付789元。