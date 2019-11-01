内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>智能家电

2399元！石头扫地机器人T6京东秒杀：限时直降400元

2019-11-1 10:47:49来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家11月1日消息 11月1日，石头扫地机器人2019新款T6扫拖一体机已经在京东上开启了限时秒杀活动，秒杀低至2399元，限时直降400元，价保11.11。此外，T6的曜石黑配色版本还赠送一台原价129元的小度智能音箱Play，性价比更进一步。

2019新款T6扫拖一体机T60搭载专利激光雷达，支持地图管理3.0、AI清扫路径规划与小爱同学唤醒。此前的石头扫地机器人T6云石金版本还获得过德国iF设计奖。

据悉，新款石头扫地机器人T6采用拥有10项专利的激光雷达，支持地图管理3.0以及AI清扫路线规划，全面应对复杂环境，建图测距更可靠，自动识别更智能。同时新款石头扫地机器人T6吸力可达2000Pa，电池容量为5200mAh，还支持2cm强力越障，保证清扫区域更加宽广。

新款石头扫地机器人T6搭载德州仪器DSP芯片，核心马达采用万宝至LDS马达电机，内部还有IMR模内热转印薄膜。风机则采用NIDEC风机，而内置陀螺仪则采用博世陀螺仪。最为核心的CPU部分采用了ALLwinner 4核芯片。沿墙传感器方面石头扫地机器人T6采用的是KODENSHI传感器，元件稳定可靠的同时官方还提供了2年的质保。

京东石头（roborock）扫地机器人2019新款T6扫拖一体机 激光导航规划全自动智能家用吸尘器 T652399元直达链接

• 京东京享红包，每天领3次：点此领取

• 京东双11预售会场：点此前往

• 京东双11超级百亿补贴主会场：点此前往

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：石头扫地机器人T6石头扫地机器人

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有