2399元！石头扫地机器人T6京东秒杀：限时直降400元

IT之家11月1日消息 11月1日，石头扫地机器人2019新款T6扫拖一体机已经在京东上开启了限时秒杀活动，秒杀低至2399元，限时直降400元，价保11.11。此外，T6的曜石黑配色版本还赠送一台原价129元的小度智能音箱Play，性价比更进一步。

2019新款T6扫拖一体机T60搭载专利激光雷达，支持地图管理3.0、AI清扫路径规划与小爱同学唤醒。此前的石头扫地机器人T6云石金版本还获得过德国iF设计奖。

据悉，新款石头扫地机器人T6采用拥有10项专利的激光雷达，支持地图管理3.0以及AI清扫路线规划，全面应对复杂环境，建图测距更可靠，自动识别更智能。同时新款石头扫地机器人T6吸力可达2000Pa，电池容量为5200mAh，还支持2cm强力越障，保证清扫区域更加宽广。

新款石头扫地机器人T6搭载德州仪器DSP芯片，核心马达采用万宝至LDS马达电机，内部还有IMR模内热转印薄膜。风机则采用NIDEC风机，而内置陀螺仪则采用博世陀螺仪。最为核心的CPU部分采用了ALLwinner 4核芯片。沿墙传感器方面石头扫地机器人T6采用的是KODENSHI传感器，元件稳定可靠的同时官方还提供了2年的质保。

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