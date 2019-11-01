原当当男装自有品牌总经理林聪发声：将起诉俞渝

11月1日晚间消息，俞渝李国庆事件继续发酵，原当当男装自有品牌总经理林聪发声，表示将起诉俞渝，要求俞渝公开道歉，对其名誉损失、精神损失作出赔偿。

此前俞渝深夜控诉李国庆，曾提及林聪。刚刚，林聪在微博发布声明，称俞渝的言论短时间内迅速发酵，关注度极高，引发了极端网友对他的人肉搜索，严重侵害了他的个人名誉，并极大程度干扰了他的日常生活。

林聪表示，俞渝作为知名企业家，在明知其极端言论可能会造成重大影响的情况下，为谋个人私利将本人形容为与李国庆等“多人厮混的林聪”，言辞粗俗，“使本人及本人的家人、朋友、同事极度震惊，亦困扰了本人公司的正常的业务发展和投资人关系。”

以下为当当网前员工林聪个人声明全文：