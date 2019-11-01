原当当男装自有品牌总经理林聪发声：将起诉俞渝

11月1日晚间消息，俞渝李国庆事件继续发酵，原当当男装自有品牌总经理林聪发声，表示将起诉俞渝，要求俞渝公开道歉，对其名誉损失、精神损失作出赔偿。
此前俞渝深夜控诉李国庆，曾提及林聪。刚刚，林聪在微博发布声明，称俞渝的言论短时间内迅速发酵，关注度极高，引发了极端网友对他的人肉搜索，严重侵害了他的个人名誉，并极大程度干扰了他的日常生活。
林聪表示，俞渝作为知名企业家，在明知其极端言论可能会造成重大影响的情况下，为谋个人私利将本人形容为与李国庆等“多人厮混的林聪”，言辞粗俗，“使本人及本人的家人、朋友、同事极度震惊，亦困扰了本人公司的正常的业务发展和投资人关系。”
以下为当当网前员工林聪个人声明全文：
10月19日，当当网俞渝女士在与李国庆先生措辞激烈的争执言论中实名提到本人且进行严重诽谤。俞的言论短时间内迅速发酵，关注度极高，引发了极端网友对我的人肉搜索，严重侵害了我的个人名誉，并极大程度干扰了我的日常生活。
本人离开当当网已近两年，与李国庆先生仅有工作上及共同友人的交集，俞渝的言论完全是出于个人臆想的诽谤。
俞渝作为知名企业家，在明知其极端言论可能会造成重大影响的情况下，为谋个人私利将本人形容为与李国庆等“多人厮混的林聪”，言辞粗俗，更以蔑称称呼本人的朋友和同事。该言论在网络上引发过亿次的阅读和转发，使本人及本人的家人、朋友、同事极度震惊，亦困扰了本人公司的正常的业务发展和投资人关系。
俞渝在评论中对同性恋群体的轻蔑语调和态度，让人感到不适。这对于同性恋群体来说，并不公平。与友人之间的正常交往和聚会被用以厮混这样的明显贬义词汇。这不该是一个成熟理智的企业管理者所为。此外需声明李国庆后续的回应经过我本人同意，但表达方式有违我初衷。
同时，俞渝的疯狂言语含义不堪，毫无根据指责本人私生活不检点，并引发网友诸如“小三”“傍大款”“多人性行为”等不堪入耳的失实评论攻击。俞渝极不负责任的捏造和诽谤行径将本人置于网络暴力的中心，对本人名誉权造成了严重侵害！
对此，本人将提起法律诉讼，要求俞渝公开道歉，并对本人名誉损失、精神损失作出赔偿。
林聪（原当当男装自有品牌总经理）
2019年11月1日