一图看懂阿里巴巴2020财年Q2财报数据亮点

IT之家11月1日消息 阿里巴巴(NYSE：BABA)今日发布了截至2019年9月30日的2020财年第二财季财报。（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束。）

中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿，较2019年6月劲增3000万；年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。集团收入增长40%至人民币1,190.17亿元。

近两年来，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户增长了2.36亿，本季度达到了3000万的增量。