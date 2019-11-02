马化腾寄语腾讯科学周：希望科技向善成为公司使命与愿景的一部分

IT之家11月2日消息 11月的第一周，聚集了众多全球范围内权威科学家、医学家和临床医生的腾讯科学周首次亮相。腾讯三大科学类活动科学探索奖颁奖礼、腾讯科学WE大会、腾讯医学ME大会将分别于11月2日至4日举行。

目前，科学探索奖颁奖礼正在进行。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾对腾讯科学周发来寄语。

除WE大会与ME大会等相关内容外，马化腾还表示，希望“科技向善”成为公司使命与愿景的一部分，引导其善用科技，避免滥用，杜绝恶用，让日新月异的科技创新更好地造福人类。

以下为马化腾寄语“腾讯科学周”全文：

腾讯科学周是希望让科学家成为聚光灯下的焦点；让科学探索，成为公众尤其年轻人的追逐点；让科研工作，成为一种新时尚。

从2013年开始，腾讯每年举办科学WE大会。这个舞台不谈商业或者公司之间的竞争，而是关注未来如何用科技改变人类生活，探索关系人类命运的重要科学问题。

我们从今年起举办腾讯医学ME大会，希望引导更多人关注生命、认识自我，通过权威医学科普提升大众健康，减少病痛之苦。

我们还推出了“科学探索奖”，希望帮助到那些从事基础科学研究的青年科学家，让他们在寻求创新又尚未最终突破的关键时期，得到雪中送炭的帮助，可以心无旁骛地继续攀登科学高峰，助力国家基础科学研究以及前沿核心技术探索。

作为以互联网为基础的科技和文化公司，我们正不断加大基础科研投入，加快前沿领域探索，让科技创新驱动公司未来发展。

与此同时，我们希望“科技向善”成为公司使命与愿景的一部分，引导我们善用科技，避免滥用，杜绝恶用，让日新月异的科技创新更好地造福人类。