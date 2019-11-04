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中国联通升级改造网络建设支撑系统：7套软件预算近4000万

2019-11-4 9:37:46来源：C114中国通信网作者：林想责编：沧海评论：

C114讯11月4日消息 中国联通日前发布公告，正式开启网络建设支撑系统升级改造，2019年-2020年采购估算金额为预估采购金额为3999.99万（含税）。

中国联通网络建设支撑系统现已经完成规划编制、工程建设管理和数据分析三大功能模块。此次项目升级改造，要在原有系统基础上改变思维模式，在平台需求、开发、运营等方面融合互联网化思维，在系统架构上进一步优化，在数据分析能力和展现上要达到能为决策提供依据的的大数据分析能力，在系统功能上要重视用户感知，着重工作效率提升，工程质量把控等。

招标内容本期采购内容为升级改造网络建设支撑系统7套软件，分别是无线网、传输网、核心网、数据网和基础设施规划平台；工程建设管理云天平台（包含无线和传输两个专业）；数据分析平台。

采购预算方面，联通预估2019年-2020年采购金额为3773.58万（不含税），3999.99万（含税）；其中2019年立项批复采购预算1886.79万元（不含税）, 2020年依据滚动规划估算投资1886.79万元（不含税）。由于此项目不划分标包，项目设置2019年最高投标限价1660.37万元(不含税)。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

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关键词：中国联通

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