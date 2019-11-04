美国商务部：美企申请向华为供货，260份超乎想象

据美国商务部长罗斯于昨日表示，美国企业“很快”就能获得向华为出售零部件的许可证了，截止到目前为止，美国政府已收到多达260份的相关申请。

“坦白说，申请数量很多了，早已超出我们的想象。”罗斯补充道，“实际，实体列表也存在一个否定的假设，对有些公司来说，最好的做法就是拒绝其许可申请，尽管我们还是会批准很多公司的申请。”

事实上，260不是一个大的数字，但“超出想象”也表明了美国对“许可证”发放的态度。

今年5月16日凌晨，美国商务部以“国家安全”为由，正式将华为及其68家分支机构列入“实体清单”，禁止美企向华为出售相关技术及产品。据相关媒体指出，美国想令华为“无货可卖”，切断华为在外的供应链。

但事实表明，美政府此举不妥，自“封杀计划”后，美方供应商股价闻讯大跌，有的甚至暴跌逾两成。

所以在谷歌、高通等科技巨头企业高管赴白宫、要求政府放松限制后，今年6月，美国总统特朗普在G20峰会期间承诺，对与华为有业务往来的公司提供一些宽限。

紧接着美国商务部在八月份，第二次将华为的临时采购许可证延长90天，但与此同时也将46家与华为关联的公司加入“实体清单”，这46家公司主要是华为分布在世界各国的子公司、分支机构等。

直到上个月，有消息称，特朗普正着手准备颁发特别的许可证给部分美国公司，允许他们向华为出售“非敏感”产品，但其动作仍旧缓慢无比，当时并没有许可证被批出。

截止到目前，美国商务部长罗斯表示“许可证很快就会发放”。对此，华为是什么态度呢？

事实上华为创始人任正非上月便作出表示：“我们被美国列入实体清单，但现在我们大多数的芯片都已实现了自研。特朗普棒子打一下，大家都紧张了，没有消极作用，反而促进了销售收入的增长，这同时也是大家一起努力的结果。”