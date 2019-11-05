相关律师：罗永浩没有5次接到限制高消费令，也不是“老赖”

IT之家11月5日消息 近日广东广强律师事务所律师曾杰表示，很多人包括部分媒体，甚至罗永浩自己，都以“老赖”一词形容罗永浩，这是错误的。罗永浩并不是“老赖”，只是被限制高消费。另外锤子科技的罗永浩也没有5次接到限制高消费令。

律师曾杰表示，罗永浩并不是“老赖”，只是被限制高消费。另外，锤子罗永浩也没有5次接到限制高消费令。老赖是老赖，限高是限高，这是两码事。

很多人，包括部分媒体，甚至罗永浩自己，都以“老赖”一词形容罗永浩，这是错误的，要注意的一个关键问题是，罗永浩是被限制高消费，是被列入“限制高消费人员名单”，不是被列入“失信被执行人名单”，因此不属于“老赖”。

律师曾杰重申表示，不是欠钱不还就是老赖；是欠了钱，明明有偿还能力，但就是不还，那就是妥妥的老赖。

此外，关于媒体报道罗永浩5次接到限制高消费令，律师曾杰称这种理解是错误的。因为前面五个罗永浩，点开查看相关执行文书，身份证号都是44开头，是广东人，出生年份是1977年，相关纠纷都是人身财产纠纷等等；很明显是与锤子科技罗永浩（身份证号222开头，延边朝鲜族自治州，1972年生人）不是同一人。

以下是广东广强律师事务所律师曾杰文章原文：