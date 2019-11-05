网友汇总罗永浩当年吹过的牛

IT之家11月5日消息 今日，微博认证为房产专家知名房产博主的@北京大土豆发博文汇总了罗永浩之当年吹过的牛，文中提到罗永浩曾说过“我是一步一个脚印的那种踏实人，不会吹离谱的牛”，还曾信誓旦旦的说过，“做完美的手机不能包容，要对细节偏执，对缺陷零容忍，包容的心.……”。

中国执行信息公开网显示，丹阳市人民法院于2019年09月04日对罗永浩实施限制消费令，其不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为。