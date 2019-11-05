罗永浩被限制高消费后：锤子公司联系债权方，承诺分期还款

IT之家11月5日消息 据36氪消息，自罗永浩被限制高消费之后，锤子公司相关人员已联系案件的债权方，答应会还钱。辰阳电子方面称，锤子公司于11月3日联系辰阳公司，承诺会派人过来谈谈，并称将分三期还清拖欠货款。其中，第一期先支付100万元，以求双方达成执行和解，解除限制消费令。丹阳法院证实，辰阳电子方面向法院告知了这一情况，但锤子科技方面尚未派人前往丹阳洽谈。

据中国执行信息公开网消息，丹阳市人民法院于2019年09月04日对罗永浩实施限制消费令。而罗永浩也在第一时间回应此事，称会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。马克吐温和史玉柱能做到的，自己也能做到。关于锤子科技，罗永浩表示锤子科技也会继续做下去，未来的产品也许不能用“smartisan”品牌，也许不能用“坚果”牌，但无论如何，锤子科技都会继续做下去。

对于罗永浩的回应，扬子晚报报道称，丹阳市法院执行局陈国鹰局长表示法院肯定欢迎，同时他还强调警示：作为社会公众人物，更应给社会大众做好“诚信”的表率。同时陈局长希望锤子科技及罗永浩本人，与立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司就申请执行买卖合同纠纷一案，早日达成执行和解，法院也好早日解除对罗先生的“消费限制令”。