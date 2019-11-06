还有希望吗？HTC十月份营收同比大降49.84%

IT之家11月6日消息 在过去的十年中，HTC从智能手机市场上最大的参与者之一，到现在已经逐渐淡出了人们的视野。该公司希望有一天能卷土重来，但是其最新的财务业绩证明，这个目标十分困难。

在10月份，HTC的总营收收入为新台币6.56亿元（约1.5117亿元人民币元）。尽管HTC在几个月前在一些市场推出了一系列入门设备，但HTC的业绩却在10月份急剧下降。与9月份相比，10月份的数字大降48.58%，9月份HTC的营收为新台币12.75亿新台币，而比去年同期的13.07亿新台币下降了49.84%，降幅更大。

HTC最初的2019年计划是专注于扭亏为盈并重新获得一些智能手机领域的市场份额，然而目前并没有达到预期的效果，但是公司现在有了新的CEO，他对公司的未来似乎很乐观。

近日，HTC的新任CEO法国电信运营商Orange前高管伊夫.迈特雷(Yves Maitre)表示，HTC打算将重点放在虚拟现实领域，将会停止手机硬件的创新。同时，他还表示HTC并不会完全放弃手机业务，会在未来布局高端5G手机市场。此前，HTC中国台湾地区总经理陈柏口谕也曾表示，明年上半年HTC将以中高端智能手机迎战iPhone，持续以拉高市场占有率为目标，并确保每一款手机都要盈利。