内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

还有希望吗？HTC十月份营收同比大降49.84%

2019-11-6 20:39:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月6日消息 在过去的十年中，HTC从智能手机市场上最大的参与者之一，到现在已经逐渐淡出了人们的视野。该公司希望有一天能卷土重来，但是其最新的财务业绩证明，这个目标十分困难。

在10月份，HTC的总营收收入为新台币6.56亿元（约1.5117亿元人民币元）。尽管HTC在几个月前在一些市场推出了一系列入门设备，但HTC的业绩却在10月份急剧下降。与9月份相比，10月份的数字大降48.58%，9月份HTC的营收为新台币12.75亿新台币，而比去年同期的13.07亿新台币下降了49.84%，降幅更大。

HTC最初的2019年计划是专注于扭亏为盈并重新获得一些智能手机领域的市场份额，然而目前并没有达到预期的效果，但是公司现在有了新的CEO，他对公司的未来似乎很乐观。

近日，HTC的新任CEO法国电信运营商Orange前高管伊夫.迈特雷(Yves Maitre)表示，HTC打算将重点放在虚拟现实领域，将会停止手机硬件的创新。同时，他还表示HTC并不会完全放弃手机业务，会在未来布局高端5G手机市场。此前，HTC中国台湾地区总经理陈柏口谕也曾表示，明年上半年HTC将以中高端智能手机迎战iPhone，持续以拉高市场占有率为目标，并确保每一款手机都要盈利。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：HTC

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有