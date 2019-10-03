内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

微软Surface Pro X/Laptop 3 SSD硬盘可拆换，但你不行

2019-10-3 20:56:50来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月3日消息 微软Surface Laptop 3和Surface Pro X包含可拆卸的SSD硬盘，但你个人将无法自行来进行更换。微软的订购页面上通过精美字样警告你需要“专业技术人员”才能移除两台设备上的SSD。

如果你希望可以拆换SSD，但似乎需要去Microsoft Store零售店处理。

微软最新发布的Surface Laptop 3和Surface Pro X最有趣的发现之一是，它们都具有可拆换的SSD存储。但是事实证明，你将无法自行快速拆卸SSD（至少在未经微软批准的情况下）。

根据这两种设备的预订页面，驱动存储是“不能由用户卸下的”，相反，微软表示，你必须联系“技术人员”来更换驱动存储。换句话说，你可能必须去Microsoft Store零售店。

你可以在Surface Laptop 3上总共配置1TB的存储空间，在Surface Pro X上最多配置512GB的存储空间，这应该为你提供了足够的硬盘使用空间。考虑到以前的Surface设备的构造方式，Surface Pro X和Surface Laptop 3可更换硬盘这一事实的确是向前迈出的重要一步。

Surface Laptop 3和Surface Pro X现在可以预订，起售价为999美元。Surface Laptop 3计划于10月22日发售，而Surface Pro X计划于11月5日发售。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Surface Laptop 3Surface Pro X微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有