微软Surface Pro X/Laptop 3 SSD硬盘可拆换，但你不行

IT之家10月3日消息 微软Surface Laptop 3和Surface Pro X包含可拆卸的SSD硬盘，但你个人将无法自行来进行更换。微软的订购页面上通过精美字样警告你需要“专业技术人员”才能移除两台设备上的SSD。

如果你希望可以拆换SSD，但似乎需要去Microsoft Store零售店处理。

微软最新发布的Surface Laptop 3和Surface Pro X最有趣的发现之一是，它们都具有可拆换的SSD存储。但是事实证明，你将无法自行快速拆卸SSD（至少在未经微软批准的情况下）。

根据这两种设备的预订页面，驱动存储是“不能由用户卸下的”，相反，微软表示，你必须联系“技术人员”来更换驱动存储。换句话说，你可能必须去Microsoft Store零售店。

你可以在Surface Laptop 3上总共配置1TB的存储空间，在Surface Pro X上最多配置512GB的存储空间，这应该为你提供了足够的硬盘使用空间。考虑到以前的Surface设备的构造方式，Surface Pro X和Surface Laptop 3可更换硬盘这一事实的确是向前迈出的重要一步。

Surface Laptop 3和Surface Pro X现在可以预订，起售价为999美元。Surface Laptop 3计划于10月22日发售，而Surface Pro X计划于11月5日发售。