三大运营商携手成立开放无线网络测试与集成中心

2019年11月9日，开放无线网络测试与集成中心（OTIC）成立大会在中国移动国际信息港举行。三家运营商的领导和来自业界50多家公司的130多名代表，共同举行揭牌仪式并见证了OTIC的成立。

中国移动副总经理李正茂在会上表示，中国移动正在深入实施“5G+”计划，加快推进5G服务大众、融入百业。通过O-RAN促进无线网络的开放、开源和智能化，是5G+的重要组成部分。中国移动作为发起者，积极推进O-RAN联盟的工作，取得了令人欣喜的成果。本次成立O-RAN测试与集成中心，其目的是加速O-RAN产品的落地，并进一步促进包括x86、ARM在内的开放计算平台的成熟，打造国内、国际产业共同繁荣的全球O-RAN生态。我们不仅要验证开放子系统符合O-RAN制定的开放接口规范，也要解决未来系统端到端集成所面临的问题。最终在实现功能组件间即插即用、灵活组合搭配理想架构的同时，满足性能、可靠性、可扩展性、安全性和低成本等方面的组网需求，以确保为各行各业客户提供满意的服务。“

中国电信副总经理陈忠岳在会上表达了对OTIC的期望：“开源、开放是未来无线网络演进的一个重要方向，O-RAN联盟的目的不仅仅是要把研究规范化，更重要的是针对市场需求和特定场景，提出产品应用方案。现在开放无线网络测试与集成中心的成立，一方面为基于O-RAN架构研发的设备提供了有效的验证平台，促进满足标准的产品可以尽快落地，降低运营商网络部署和运维成本；同时又能与更多设备厂商形成合作关系，推动市场和产业链的繁荣发展。中国电信将与产业界同仁一道，秉承开放的态度，共同致力于将网络开放化提升到新的水平。”

同时，中国联通副总经理范云军也表示：“白盒小站作为O-RAN的聚焦点，将IT产业新技术应用于无线网络，其意义在于构建灵活的端到端网络，满足新时期广泛的数字化应用需求。而集成与测试中心的成立，提供了更为专业的验证平台，更为广阔的测试渠道以及更为丰富的合作资源，为后续产品成熟，落地应用，产业繁荣提供了基础。中国联通将与产业界携手，结合混改的行业资源优势，在更广阔的市场中推动测试成熟产品走向落地，构建不断壮大、蓬勃的产业生态。”

会议期间，中国泰尔实验室、大唐、中兴、诺基亚、京信、联想、佰才邦、中科晶上、Viavi、成都芯通等多家国内外厂商表达了对O-RAN发展趋势的一致认可。此次开放无线网络测试与集成中心的成立预示着O-RAN在商用落地的历程上迈出了坚实的一步。

O-RAN联盟成立的目标是推动无线设备实现接口的开放，通过引入人工智能等新技术，积极研究开源、白盒参考设计，实现智能无线网络，并提高联合创新能力，降低产业成本。自联盟成立以来，国内三大运营商积极参与O-RAN工作，并拉动中国厂商参与标准规范的制定，目前国内企业担任技术指导委员会联合主席、8个工作组中的7个联合主席及3个焦点工作组的联合主席职位，主导撰写并发布了已发布18本规范中的8本，三家运营商在2019年上海展期间联合发布《开放参考设计：概念、进展和演进策略》白皮书，并先后在江苏、广东、安徽、山西等地开展白盒小站的现网试验工作。

此次成立OTIC是为了在O-RAN制定规范的同时，同步推动O-RAN产品的测试和成熟。通过制定并执行接口和集成等测试规范，推动无线网络产品及子系统设备符合O-RAN接口规范，并确保子系统基于O-RAN规范实现互联互通，并满足功能、性能的指标要求。

中国移动、中国电信、中国联通三家运营商作为OTIC发起方将投入实验室资源并主导测试工作，还将引入中国泰尔实验室等第三方专业测试实验室。另外，有别于传统测试，为确保最终集成设备的稳定性和可靠性，在子系统测试过程中，将引入系统集成商扮演重要的集成测试评估者角色。OTIC启动后，将立刻开展相关厂商的子系统间对接测试，并计划于12月中旬于举办O-RAN异厂商互通展示峰会（O-RAN BeiJing Plugfest）。