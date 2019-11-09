重庆宣布取缔辖内所有P2P网贷业务

IT之家11月9日消息 据澎湃新闻报道，继湖南、山东之后，重庆也将取缔辖内全部P2P网贷业务。

11月8日，重庆市地方金融监督管理局网站发布公告称，根据国家统一部署，该市自2016年以来，持续开展网络借贷信息中介（简称P2P网贷）风险专项整治。截至目前，没有一家机构完全合规并通过验收，所有P2P网贷业务也未经过金融监管部门审批或备案。

公告表示，现根据工作安排，将重庆市29家已报告结清P2P网贷业务、拟主动退出的机构（见附件）进行公示，公示期为15日，拟退出机构在正常公示结束后，根据退出承诺办理注销登记或进行名称、经营范围变更，退出P2P网贷行业。同时，对该市其他机构开展的P2P网贷业务一并予以取缔，任何机构未经许可不得开展P2P网贷业务。

公告还表示，P2P网贷机构的业务终止，不影响已经签订的借贷合同当事人有关权利义务。由出借人和借款人在网络借贷平台上直接借贷形成的合法债权债务关系受法律保护，借款人应依法履行还本付息义务，出借人有权继续主张债权。出借人、借款人、P2P网贷机构之间的纠纷，可以通过自行和解、向仲裁部门申请仲裁、向人民法院提起诉讼等途径解决。如出现涉嫌犯罪行为造成出借人损失，出借人可依法向公安机关报案。

据悉，截至今年10月末，全国纳入实时监测的在运营网贷机构数量已降至427家，比2018年末下降59%；借贷余额比2018年末下降49%，出借人次比2018年末下降55%；行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。