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刷了Windows 10 ARM 20H1的Lumia 950/XL破解：支持通话、蜂窝网络和短信

2019-11-11 7:48:20来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月11日消息 去年在开发者的帮助下，Windows 10 ARM系统被移植到Lumia 950和Lumia 950 XL，这是微软发布的最后两款旗舰手机型号。Lumia 950和Lumia 950 XL是目前仅有的两款可以平稳运行Windows 10 ARM的手机。

最初，包括WiFi、蓝牙和传感器等在内的功能都无法在刷了Windows 10 ARM的Lumia 950/950 XL上得到支持。但是，经过差不多1年发展，该项目已经逐步成熟，开发者设法启用了几乎所有的重要功能。

今年9月，开发者小组确认该团队已设法使多个传感器与Windows 10 ARM配合使用。Lumia 950和950 XL都可以使用基本和高级传感器，包括指南针、光线传感器、加速度计和方向传感器。

通话呼叫、蜂窝网络和短信再次起作用

在Windows 10 20H1系统中，微软删除了对于手机启用蜂窝网络支持的API。

该项目的开发者之一Gustave已确认，他已设法使蜂窝连接性与Windows 10 20H1版本配合使用。

蜂窝数据、短信甚至是通话似乎都在起作用。据独立开发者称，新变化将针对Lumia 950/XL发布。

微软已从Windows 10 20H1中删除了Windows 10 Mobile RIL功能，但由于开发者重新实现了RIL API，因此蜂窝网络支持仍然有效。

Gustave指出：“这些调用仍然是Windows固有的，但是调制解调器的初始化和通信现在都是自定义的。” “通话功能是棘手的，因为我们需要发送WNF事件以进行呼叫注册，该事件包含3个链接到SIM卡的字节，但不知道如何操作。”

Windows 10 Mobile支持将在一个月内结束，而Windows 10 ARM第三方开发项目可能是完美的替代品。

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关键词：Windows 10Lumia 950 XL

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