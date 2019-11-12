腾讯START云游戏体验邀请来了，目前只有NBA2KOL2

IT之家11月12日消息 根据腾讯官方发布的邮件，START云游戏体验邀请来了，现在邀请玩家参与NBA2KOL2的云游戏体验。

【WeGame版本要求】

使用申请START测试的QQ，登录并打开WeGame并确认版本是否为3.27.1.10292或更高版本，若版本过低，需手动更新WeGame。

【使用方法】

第一步，进入WeGame，点击左侧一栏的NBA2KOL2并进入其专区页面，点击专区页面左下角的 启动云游戏按钮。

若WeGame左侧一栏没有NBA2KOL2，请在商店搜索并下载NBA2KOL2，无需下载完，在点击下载按钮后，立马点击暂停下载按钮，这时左侧一栏会增加NBA2KOL2，这时再点击左侧的NBA2KOL2可进入专区页面。

第二步，首次登陆时，会要求点击并选择正式服。

第三步，第一次使用云游戏，WeGame会自动下载START微端，约20M。

第四步，等待测速通过后，即可进入NBA2KOL2云游戏版。

【其他须知】

1. 地区要求：

北京市、上海市、天津市、江苏省、河北省、安徽省地区，后续我们会逐步扩大服务器覆盖更多地区。

2. 本机环境要求：

确保没有占用网络的软件运行（基础要求：带宽20M以上，连接服务器延迟20ms以内）

尽量使用有线网络连接，wifi连接可能会存在不稳定，影响游戏体验；

3. 窗口化/全屏快捷键：

CTRL+F11，解锁鼠标：CTRL+F12

4. 手柄支持：

暂时只支持XBOX模式的手柄，暂不支持PS4手柄等索尼系手柄和NS手柄；