IT之家11月11日消息 在11月11日腾讯成立21周年纪念日，腾讯正式公布全新使命与愿景：用户为本，科技向善。

腾讯解释全新使命与愿景称，一切以用户价值为依归，将社会责任融入产品与服务之中。推送科技创新与文化传承，主力各行各业升级，促进社会的可持续发展。

另外，马化腾、刘炽平及全体总办发出的内部全员邮件称，随着公司的业务越来越多元，越来越多的人才加入腾讯，随着930变革的启动与深入，腾讯的文化也迈向3.0，在传承历史的同时，也开启了面向未来的全新进化。

以下为马化腾、刘炽平及全体总办发出的内部全员邮件：

用户为本 科技向善

——写在腾讯文化3.0发布之际

各位同事：

大家好！今天起，公司有了全新的使命愿景和价值观。“用户为本，科技向善”是我们新的使命愿景，“正直、进取、协作、创造”是我们新的价值观。自2003年我们正式发布腾讯文化1.0版本以来，作为腾讯最重要的产品，腾讯文化已经迭代升级三个大版本。

腾讯最初的文化源自创始人团队。幸运的是，不断有成功的业务、优秀的同事在丰富腾讯文化的内涵。从最初的几个人，到如今遍布全球的4万多人，每一位腾讯人，都参与了腾讯文化的塑造，腾讯的文化也深刻地影响着每一位腾讯人。

21年来，无论是对业务影响深远的“CE”（用户参与）、对员工言行举止影响广泛的“瑞雪”，还是“一切以用户价值为依归”的理念，腾讯文化都贯穿始终。

随着公司的业务越来越多元，越来越多的人才加入腾讯，随着930变革的启动与深入，腾讯的文化也迈向3.0，在传承历史的同时，也开启了面向未来的全新进化。

一、“用户”和“责任”是腾讯存在和成长的两条生命线

在腾讯的发展历程中，有两条最重要的生命线，一条叫“用户”，一条叫“责任”。

最初，创始团队一心想做一款好用的产品。我们抠细节、勤迭代，抱着“不辜负用户，与用户做朋友”的信念创造了QQ。由此开始，腾讯一步一步走到今天。正是因为恪守了“用户为本”、“一切以用户价值为依归”的理念，在过去21年中，无论面对怎样的迷茫与取舍，我们都始终坚守这个信念，走在正确的路上。对此，我们会坚定地传承下去。

2008年汶川地震，腾讯紧急上线的寻人与捐助平台，让科技连接善意；后来，我们又发起了全网参与的99公益日、上线了成长守护平台，并通过AI的力量协助警方打拐，寻找失踪儿童……通过不断的尝试与探索，我们对科技向善的认知、思考、选择越来越清晰，越来越坚定。最终我们决定，把它郑重地写进腾讯的使命愿景，让科技向善成为每一位腾讯人的使命与责任，让我们每一天的工作都更有意义和价值。

科技本身力量巨大，科技发展日益迅猛，如何善用科技，将极大程度上影响到人类社会的福祉。科技是一种能力，向善是一种选择，我们选择科技向善，不仅意味着要坚定不移地提升我们的科技能力，为用户提供更好的产品和服务、持续提升人们的生产效率和生活品质，还要有所不为、有所必为。具体到行动，我们要“一切以用户价值为依归，将社会责任融入产品及服务之中”，更要“推动科技创新与文化传承，助力各行各业升级，促进社会的可持续发展”。

二、传承“正直”与“进取”，迈向“协作”与“创造“

公司坚持传承正直的价值观，就是鼓励员工继续“坚守底线、以德为先，坦诚公正不唯上”，这是总办极度重视、员工高度认同的价值观。我们坚持传承进取的价值观，强调“无功便是过，勇于突破有担当”；同时赋予“进取”更高的标准和内涵，倡导员工不断追求卓越，并对管理干部有了更高的指引与要求。

”合作”升级为“协作”具有明确的价值导向。就是要“开放协同，持续进化”。对内要大家放大格局、打开边界，以开源的心态与各组织协同，用符合互联网思维的方法和工具进行协作；对外要广泛协同伙伴和生态力量，共创更大价值。我们希望，这种导向可以牵引个人成长，促进组织进化。

“创新”升级为“创造”则指向更高的要求，意味着“超越创新，探索未来”。这就需要我们不断突破现有思维，保持对前沿和未来领域的关注和投入，以更有分量、更具结果的导向去创造更大价值。我们不会忽视技术和产品的微创新，但我们有了更高的目标：面向未来、探索未来，通过创造力实现更大的社会价值。

三、让文化成为腾讯人自觉的选择

文化不是写在纸上、挂在墙上的，文化也不是几个人的事，它是我们大家的事。在那些产生巨大影响的产品和服务上，在那些改变世界的团队身上，在那些重要的决策时刻，腾讯文化贯穿始终。让文化融入我们的血液，成为一种自然的选择。

向往它、认同它、落实它、坚守它，然后去传承它。让“用户为本，科技向善”成为我们思考的起点，让“正直、进取、协作、创造”成为我们日常的言行。我相信，腾讯文化3.0必将带给我们更大的力量和更多的温度，也将指引我们走向更高远的未来！

Pony、Martin及全体总办

2019年11月11日