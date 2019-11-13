苹果宣布新款Mac Pro和Pro Display XDR将于12月开始供货

IT之家11月13日消息 据9to5mac报道，苹果官方宣布新款Mac Pro和Pro Display XDR显示器将于今年12月正式上市。

据了解，早在今年6月的苹果WWDC19开发者大会上，苹果正式发布了新款的Mac Pro以及Pro Display XDR显示器。刚刚，苹果宣布将推出16寸苹果MacBook Pro，此外苹果还宣布全新的Mac Pro和Pro Display XDR显示器将于今年12月正式上市。

新款Mac Pro变成了行李箱+刨丝器，整个Mac Pro的框架采用不锈钢材质，手柄也是不锈钢的，可以在两侧打开。硬件方面，搭载最高28核英特尔至强处理器，可以配置Radeon Pro Vega II显卡，而且可以装两个。最高支持1.5TB内存，内部包含了8个PCI插槽。机身有两个雷电3接口，两个USB-A接口和3.5耳机接口。

Pro Display XDR显示器是一款32英寸的LCD显示屏，分辨率为6016×3384，10bit面板，P3色域。亮度方面，典型亮度1000尼特，峰值1600尼特，另外对比度达到了1,000,000：1。

最后，苹果官方目前没有透露具体的预订日期。