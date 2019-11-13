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苹果16英寸与15英寸MacBook Pro外观和细节对比

2019-11-13 22:24:12来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月13日消息 苹果公司刚刚正式推出了16英寸的MacBook Pro笔记本；没有开发布会，“突然”上线。不久之后engadget和The Verge也带来了苹果16英寸与15英寸MacBook Pro笔记本的尺寸和细节对比图。一起来看一下：

▲via engadget

新的MacBook Pro最直观的改变就是屏幕变大了，尺寸增大到了16英寸。它机身长宽尺寸为35.79*24.59厘米，对比15英寸的34.93*24.07厘米，因为屏幕边框变得更窄了，所以在整体尺寸上和现有15英寸款对比没有增大太多。

▲via engadget

显示屏的分辨率为3072×1920，总像素数为590万，像素密度为226 ppi，15英寸的MacBook Pro上的500nit亮度、P3色域这些屏幕素质也延续到了新MacBook Pro上。

16英寸的MacBook Pro采用剪刀式键盘，敲击键程为1.0mm，能改善之前手感不好的问题。相比之前MacBook Pro系列，16英寸版本的键盘把“ESC”按键独立出来（以前是Touch Bar上的虚拟按键）。此外，右侧的Touch ID和MacBook Air一样，跟Touch Bar也分开了。

下面是The Verge带来的更多细节图：

▲左15英寸MacBook Pro/右16英寸MacBook Pro 丨via Amelia Holowaty Krales

▲上方为16英寸MacBook Pro/下方为15英寸MacBook Pro 丨via Amelia Holowaty Krales

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关键词：MacBook Pro苹果苹果笔记本

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