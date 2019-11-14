马斯克：退欧风险太大，超级工厂没法建在英国

新浪美股讯北京时间11月14日消息，特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）周三表示，英国退欧是该公司选择在德国而不是英国建设超级工厂（Gigafactory）的原因。

马斯克对媒体表示，英国退出欧盟的决定存在不确定性，“风险太大”，无法在该国建立欧洲电池工厂。

特斯拉的第四座超级工厂”将在柏林建造，该公司还计划建立一个工程设计中心。马斯克说，决定超级工厂选址另一个因素是德国的工程技术实力——该国拥有世界上最大的两家汽车制造商，大众汽车和戴姆勒汽车公司。