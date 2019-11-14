内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

马斯克：退欧风险太大，超级工厂没法建在英国

2019-11-14 8:18:11来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪美股讯北京时间11月14日消息，特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）周三表示，英国退欧是该公司选择在德国而不是英国建设超级工厂（Gigafactory）的原因。

马斯克对媒体表示，英国退出欧盟的决定存在不确定性，“风险太大”，无法在该国建立欧洲电池工厂。

特斯拉的第四座超级工厂”将在柏林建造，该公司还计划建立一个工程设计中心。马斯克说，决定超级工厂选址另一个因素是德国的工程技术实力——该国拥有世界上最大的两家汽车制造商，大众汽车和戴姆勒汽车公司。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马斯克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有