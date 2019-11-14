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微软Windows 10 Mobile 15254.597更新内容大全

2019-11-14 9:00:59来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月14日消息 昨天，微软正式推送了最新的Windows 10 Mobile Build 15254.597系统更新，这也是2019年11月份累积更新补丁，面向Windows 10 Mobile创意者更新，即Windows 10 Mobile 1709版本用户推出。按照惯例，没有添加任何新功能，带来一些修复。

用户可以通过在“设置”>“更新和安全”>“手机更新”中检查更新，来下载Windows 10 Mobile Build 15254.597。根据支持文档，Windows 10 Mobile将在2020年停止接收累积更新。最后的更新会在2019年12月10日发布。

现在微软公布了Windows 10  Mobile Build 15254.597更新内容：

  • 解决了导致基于Windows Defender应用程序控制代码完整性的事件无法读取的问题。

  • 提供针对英特尔处理器机器检查错误漏洞（CVE-2018-12207）的保护。使用指南KB文章中所述的注册表设置。（此注册表设置默认情况下处于禁用状态。）

  • 提供针对英特尔事务同步扩展（Intel TSX）事务异步中止漏洞（CVE-2019-11135）的保护。使用Windows客户端文章中所述的注册表设置。（默认情况下，Windows客户端操作系统版本启用这些注册表设置。）

  • 安全更新，包括Microsoft脚本引擎，Internet Explorer，Windows App平台和框架，Microsoft图形组件，Windows输入和组成，Microsoft Edge，Windows基础知识，Windows密码术，Windows虚拟化，Windows Linux，Windows内核，Windows数据中心网络，Windows外围设备，和Microsoft JET数据库引擎。

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关键词：Windows 10 MobileWindows 10

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