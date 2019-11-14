微软Windows 10 Mobile 15254.597更新内容大全

IT之家11月14日消息 昨天，微软正式推送了最新的Windows 10 Mobile Build 15254.597系统更新，这也是2019年11月份累积更新补丁，面向Windows 10 Mobile创意者更新，即Windows 10 Mobile 1709版本用户推出。按照惯例，没有添加任何新功能，带来一些修复。

用户可以通过在“设置”>“更新和安全”>“手机更新”中检查更新，来下载Windows 10 Mobile Build 15254.597。根据支持文档，Windows 10 Mobile将在2020年停止接收累积更新。最后的更新会在2019年12月10日发布。

现在微软公布了Windows 10 Mobile Build 15254.597更新内容：