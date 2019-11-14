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拍拍贷：平台已于10月停止P2P发标

2019-11-14 15:21:26来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月14日消息 今日拍拍贷官方网站发布《新彩虹等投标工具提前到期公告》，表示拍拍贷主动响应监管“三降”精神，平台已于10月停止P2P发标。

公告中表示，拍拍贷主动响应监管“三降”精神，平台已于10月停止P2P发标。新彩虹等投标工具的回款无法进行复投。为维护用户权益，平台会根据新彩虹、老彩虹、月享、新彩虹Plus所投标的情况，对部分期数提前终止自动投标服务。

此外官方表示此次提前终止服务，不会发生延期回款的情况。如提前终止服务，会按照扣费后利率根据实际资金占用天数计息，及时将相应本息兑付至出借人账户。

以下为公告原文：

尊敬的各位拍友：

拍拍贷主动响应监管“三降”精神，平台已于10月停止P2P发标。因此新彩虹等投标工具的回款无法进行复投。为维护用户权益，平台会根据新彩虹、老彩虹、月享、新彩虹Plus所投标的情况，对部分期数提前终止自动投标服务。

此次提前终止服务，不会发生延期回款的情况。如提前终止服务，会按照扣费后利率根据实际资金占用天数计息，及时将相应本息兑付至出借人账户，请广大出借人及时关注账户资金变化。

具体详情如下：

1、提前到期范围：根据出借人加入的当期工具投递标的回款情况综合决定，以实际为准。

2、执行日期：2019年11月14日起开始执行。

3、执行提醒：回款当天，平台会以短信方式提醒到期用户。

4、收益计算：按照扣费后利率根据实际资金占用天数计息。

拍拍贷团队

2019年11月14日

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关键词：拍拍贷P2P

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