华为发布关于网络安全的立场声明：从未有过严重安全漏洞

IT之家11月17日消息 今日华为在海外官方网站正式发布了关于网络安全的立场声明，声明中指出，此文件（尾附PDF全文）旨在帮助政府、行业和其他利益相关者正确分析问题并找到有效的解决方案。

华为表示，信息和通信技术(ICT)正在释放数字经济的巨大潜力。然而，数字技术的快速发展也带来了新的安全挑战。安全是在数字世界中建立信任的关键，也是确保ICT产业对经济产生积极影响的关键。当今的网络安全日益与许多问题交织在一起，有时很难看清真相。

在这种复杂的情况下，我们应该让事实说话，因为这是最理性的做法。华为鼓励数字生态系统中的所有利益相关者以理性、客观和基于证据的方式评估风险。如果我们把注意力集中在供应商的原产国等不相关的因素上，只会使安全问题的评估更加复杂，导致无法控制的结果。因此，我们将无法实现我们的安全目标。

网络安全涉及诸多因素和利益相关者。全行业、全社会的协作方式对于加强每个人的系统网络安全治理至关重要。以下行动将大大有利于网络安全:

1、各国政府和行业组织应共同制定统一的网络安全标准。这些应该是技术中立的标准，平等地适用于所有公司和网络。电信行业在开发共享标准以促进电信网络的连续性、可靠性和互操作性方面有着悠久的历史。 2、一旦我们有了统一的网络安全标准，我们就应该全面接受独立的核查。信息通信技术行业需要为所有行业和企业建立第三方网络安全核查机制。这将确保任何与网络安全相关的结论都基于事实，而不是感觉。可验证的事实和统一的验证标准反过来将导致客观的结果，使组织能够根据其安全需求来比较和选择产品。

网络安全是华为的首要任务。我们致力于支持客户网络的安全和稳定运行。过去30年，华为在全球170多个国家和地区开展业务，为全球30多亿人提供服务。我们的设备从未造成大规模的网络故障，我们也从未经历过任何严重的网络安全漏洞。华为将继续为电信和ICT行业提供安全和高质量的服务。