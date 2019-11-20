IT之家11月20日消息 据央视报道，11月20日，中国首个国家级5G新媒体平台——中央广播电视总台“央视频”5G新媒体平台正式上线。这是中央广播电视总台基于“5G+4K/8K+AI”等新技术全新打造的综合性视听新媒体旗舰。

据悉，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，中宣部副部长、中央网络安全和信息化委员会办公室主任、国家互联网信息办公室主任庄荣文，国家广电总局副局长范卫平等出席“央视频”5G新媒体平台上线仪式，并共同启动“央视频”上线发布。中国电信、中国移动、中国联通、腾讯、华为等合作方代表共同见证了“央视频”上线的时刻。

据了解，“央视频”在多个方面实现了创新和突破。在技术架构上，“央视频”采用先进的“大中台+小前台”设计，不仅第一个通过云服务打通传统媒体生产环节和物理空间，彻底从技术上、流程上实现了从内容数据到用户数据的共享分享、互联互通，中央广播电视总台更藉此成为国内第一家建设5G智能化媒体中台的主流媒体。在定位上，“央视频”定位为有品质的视频社交媒体，打破传统单一的发布模式，将总台既有的视频优势与用户喜爱的社交方式相结合，成为主流媒体中首个“视频社交媒体”。在形态上，“央视频”以短视频为主，兼顾长视频和移动直播，具有独特的“以短带长”“直播点播关联”等功能，并可实现4K投屏观看，为用户带来全新震撼视听体验。在内容上，“央视频”一举改变了过去传统电视频道、栏目的结构逻辑，聚焦泛文体、泛资讯、泛知识三大品类，以账号体系为内容聚合逻辑，连接撬动总台长期积累沉淀的优质资源和各类社会头部创作力量，以开放共建的姿态实现优质社会资源整合，共同打造总台的新媒体新平台。

据悉，“央视频”已登陆华为等各大应用市场。