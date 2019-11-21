三大运营商10月运营数据：坐拥“双宝座”的中国移动也有“新烦恼”

C114讯11月21日消息 国内三大运营商近日纷纷公布了2019年10月份运营数据，中国移动依然坐拥移动和固网的双宝座；中国联通虽然9月4G用户增长331万，然而这个回马枪仅是昙花一现，10月份各个数据又缩回“老三”状态。

从移动用户市场来看10月份依然是一如既往的“波澜不惊”，中国移动以绝对的优势笑傲江湖；从宽带业务来看，中国移动的江湖地位不仅“维稳”，而且用户数还在快速增加，停停停不下来，只是宽带用户数的不断增加，让其增加了不少“新烦恼”。

移动江湖：一如既往的“波澜不惊”

从数据来看，10月份运营商的移动用户市场依然是波澜不惊”，保持常态水准。

中国移动10月份移动用户净增156万，累计移动用户达到9.43亿；中国电信10月份移动用户净增210万，累计移动用户达到3.33亿；中国联通10月份的数据相对而言并不好看，移动用户净减261万，累计移动用户为3.22亿。

从4G用户数来看，中国移动10月份4G用户净增208.4万，累计4G用户7.49亿；中国电信该月4G用户净增270万，累计4G用户2.78亿；中国联通本月4G用户净增60.6万，累计4G用户2.51亿。

按照此前计算法则，在移动用户数方面，中国移动是中国电信与中国联通移动用户数总和的1.44倍；4G用户数方面，中国移动是中国电信与中国联通4G用户总和的1.41倍。

3G、4G时代中国移动积累的移动用户数已经接近天花板。如今中国移动在移动端市场占有率已经非常高了，移动用户量也已经突破了9.43亿，几乎占据了国内60%的通信市场，而在4G领域，移动的用户量也是达到了7.49亿，市场占有率同样达到了60%。

与此同时，携号转网的政策即将全面铺开，移动市场的存量用户数虽然是“一碗水”，但谁也不想将自己的拱手送人。5G时代，移动江湖能否生变？

赶在10月的尾巴尖上，三大运营商公布了5G的资费套餐，一个全新的5G赛道已经就绪。只是这个赛道的起跑者的气势差异迥然。

中国移动的财大气粗，在5G建网方面也是舍得投入，5G建设工作更是创造了“移动速度”，在这方面处于劣势的中国电信和中国联通则报团取暖，结成了战略同盟，更是首开先河的采用“共建共享”模式。中国电信董事长柯瑞文更是表示，“要把省下的费用用于业务创新和为用户提供差异化服务。”

5G正式商用的时间比较短，并没有官方数据露出。资料显示，截至10月5日23点，中国移动5G预约用户数已经达到532万，中国联通5G预约用户数为175万，中国电信5G预约用户数为176万，合计用户近900万，逼近1000万大关。

短期来看，在5G发展前期，中国移动依然占据盘子大的优势，并将持续很久。

固网江湖：一哥也有“新烦恼”

在激烈的市场竞争以及市场逐渐饱和的情况下，寻找新的业务增长点便成为运营商破局的关键。中国移动更是提前锁定固网宽带，在经过一系列的“厮杀”之后，成功抢到固网江湖一哥的宝座。

三大运营商公布的10月份数据显示，移动在固网江湖的地位不仅维稳，而且还在快速增加。数据显示，中国移动宽带用户净增190.5万，累计宽带用户达到1.87亿；中国电信该月宽带用户净增59万，累计宽带用户达到1.53亿；中国联通依然保持垫底，10月份宽带用户净增10.8万，累计宽带用户8455.3万户。

5G已来，未来已来，与之对标的固网宽带也理所应当与时俱进。业内人士认为，千兆接入、大视频以及智慧家庭成为运营商布局的焦点，也将成为运营商未来在固网宽带业务领域增长的关键。

而这方面，中国移动显然会遇到不少“新烦恼”，毕竟在固网江湖的根基并不深。而且从不少家园网友的反应情况来看，中国移动的固网宽带质量与其他两家还是存在一定差距的，而且单就固网宽带这块所带来的价值来说，中国移动也被中国电信甩开不小的差距。

而且，在固网江湖败下阵来的中国电信从年初开始，通过大幅调低套餐外资费，中国电信拥有了更强的市场竞争力，再加上中国电信在家庭套餐方面的既有优势，有业内人士指出，“如果中国移动和中国联通不跟进采取一些新的竞争策略，在未来携号转网的竞争中，这两家可能会面临老用户流失，而中国电信坐收渔利的问题。”

面对这些新烦恼，中国移动自然不会将宽带宝座拱手让人，为了抓住“双千兆”机遇，中国移动在今年6月底就正式提出“双千计划”，力求加快提升基础网络供给能力，加快构筑新型信息基础设施，并将在南京、苏州、无锡等30余个首批“精品千兆城市”之外，持续扩大“双千兆”覆盖范围。

此外，中国移动也在不断提高宽带质量，据工信部旗下带发展联盟发布的2019年第二季度《中国宽带速率状况报告》显示，在运营商固定宽带平均可用下载速率中，三家基础电信企业的固定宽带下载速率虽然相差不大，中国电信下载速率最高，达到35.65Mbit/s，中国移动次之，达到35.55Mbit/s，中国联通最低，达到34.57Mbit/s。