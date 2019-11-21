FF 91更多细节曝光：续航超700公里，拥有13个屏幕（多图）

北京时间11月21日消息，Faraday Future (FF)在洛杉矶国际车展上揭晓了其首款量产车FF 91的更多细节，推出了“第三互联网生活空间”新概念，并公布了更多内饰细节图片。

“在我们日益繁忙的生活之中，我们需要随时随地保持与世界互联。通常每天我们都会在家与目的地之间往返，而汽车则为我们提供了安全舒适的交通方式。但是，在车内的出行时间通常被人们认为是“无用”时间。FF想在这里做出改变，”FF全球CEO毕福康说，“我们的目标是通过丰富的数字体验，使人们的日常出行成为一天中最精彩的时刻，为人们节省下宝贵的时间。”

据介绍，FF 91配备130kWh的电池，这一全球能量密度最高的电池可提供378英里（EPA工况）和超过700公里（NEDC工况）的续航里程。FF 91的峰值电动机功率为783 kW，最大功率为1050 HP，0-60mph加速时间少于3秒。

与此同时，FF 91拥有零重力座椅、无缝接入系统、FFID等一系列设备及功能，车内有多达11个屏幕，其中包括一个15.4英寸的中央显示屏。FF 91还将会提供一整套办公室级别连接系统，其中有具备电话会议功能的后排显示器，支持主要和备用连接的多个4G LTE调制解调器，集成的Alexa语音识别，Sharedrop文件隔空传送，面部识别以及前后独立音区。

“我们的车辆及技术中展示的这些极致科技都旨在于让我们用户的生活更互联，更互动，更轻松。归根结底，我们设计的A.I.和用户交互都尽可能的直观和方便，从而为您节省下宝贵的时间，”毕福康总结说。

更多内饰图：

